Historický rekord v návštěvnosti padl během uplynulého víkendu na akci For Model, která probíhala na výstavišti Flora. Úchvatné modely, sběratelské unikáty, digitální technologie, hry či stavebnice si nenechalo ujít více než 16 tisíc návštěvníků.

Výstava For Model na výstavišti Flora, 18. března 2023, Olomouc. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Dosud nejvyšší počet návštěvníků dorazil na výstavu For Model vloni, kdy jich branami výstaviště prošlo přes 15 tisíc. Letošník ročník vyhledávané akce však přilákal přes 16 tisíc lidí, což je nejvíc za celou dobu konání.

„Z překonání loňské návštěvnosti máme velkou radost. Minulý rok se For Model konal po dvouleté covidové odmlce. Bylo jasné, že se fanoušci poctivé modelařiny, digitálních technologií a sběratelství nemohli dočkat, a i proto jich tehdy zřejmě dorazil rekordní počet. O to víc nás těší, že si ještě více lidí, často rodiny s dětmi, našlo cestu na naši výstavu také letos,“ uvedla ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Na překonání dosavadního návštěvnického rekordu mají velkou zásluhu nejen pořadatelé, ale i řada vystavovatelů, sběratelů a prodejců. Letos jich na For Model dorazily téměř dvě stovky.

„Všem patří velké poděkování. Vážíme si toho, že s námi spolupracují. Někteří ze sběratelů i modelářů na akci For Model jezdí řadu let a mnohdy je to právě olomoucké Výstaviště Flora, které si vyberou jako místo, kde veřejnosti poprvé představí své nové dílo. Vážíme si práce, nadšení a energie, kterou věnují svým modelům a sbírkám. Těšíme se na další společné setkání na výstavě For Model 2024,“ vyzdvihla Eva Fuglíčková.

Kromě úchvatných modelů v pavilonu A a E byly na výstavě bohatě zastoupeny také moderní digitální technologie i populární 3D tisk.

Nejmenší návštěvníci měli radost z kolotočů, poníků a užili si rovněž jízdu v historickém motoráčku Hurvínek.