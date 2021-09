Vodopád v Bezručových sadech je stále ve výstavbě, dokončení se neobejde bez výdajů za estetické úpravy. Navýšení rozpočtu na tuto investici o 250 tisíc korun v pondělí schválili olomoučtí zastupitelé.

„Částka je vyšší, než bude za změnu projektu nakonec utraceno. Máme předpoklad, že ´kamufláž´ přívodní trubky bude stát okolo stopadesáti tisíc korun bez daně. Za přemístění elektrorozvaděče to bude asi dvacet tisíc korun. Jedná se o předběžný odhad nákladů,“ informoval zastupitele vedoucí odboru investic Marek Drešr.

Rozvaděč umístěný u betonového bazénku se brzy přestěhuje na jiné, méně rušivé místo.

„Přesuneme jej v podstatě přes chodník směrem k Mlýnskému potoku. Původně se zvažovalo také umístění pod zem, což ale technologie neumožňuje. U Mlýnského potoka pak bude rozvaděč skrytý v zeleni,“ popsala ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Podle ní se řeší rovněž „kamufláž“ přívodního potrubí a obložení betonové vany kameny.

„Postupně se na tom také pracuje, se ´zamaskováním´ trubky se od začátku počítalo a práce už začaly. Myslím si, že všechno bude vyřešeno tak, aby nebyl narušen pěkný prostor parku, který tam je. Pokud nenastane problém s materiálem, mělo by to být hotové do konce září,“ upřesnila Eva Fuglíčková.

Pak přijdou na řadu terénní a sadové úpravy v okolí vodopádu, ty mají být kompletně dokončeny na jaře příštího roku.

„Nepočítalo se s tím, že by se to všechno dělalo na podzim. Vodopád je už odzkoušený a je funkční. Zatím není rozhodnuto, zda-li bude spuštěn ještě během podzimní Flory nebo až při té jarní,“ dodala ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.