Čerstvé sladké fíky jsou příjemným zpestřením jídelníčku a z vlastní sklizně si je dopřává stále více hanáckých zahrádkářů. První plody začátkme sprna sklidila například paní Miluše, která je pěstuje v olomoucké městské části Nové Sady.

„Máme dva fíkovníky, vytvarovali jsme si je jako stromy, aby nezabíraly tolik místa. Je to krása, jak jsou obsypané plody. Skoro každý den natrháme třicet nebo čtyřicet fíků. Chuťově jsou opravdu výborné. Úroda je za sezonu veliká, takže jsem z nich už vyzkoušela i marmeládu a ta nám také moc chutnala. Jsme překvapeni, že se u nás fíkovníkům tak daří,“ popsala Olomoučanka.

Do pěstování se před několika lety pustila také Bohuslava Kroutilová z Komárova u Šternberka.

„S manželem jsme si koupili malou sazeničku v květináči a vysadili ji k zídce, kam celý den svítí sluníčko. Pěstování není vůbec náročné. Už po třech letech jsme ochutnali první plody a loni jich bylo tolik, že z nich dělali džem,“ popsala zahrádkářka.

Velké množství fíků každoročně sklidí pěstitelka Vlasta Ambrožová z Prostějova. Vzrostlý fíkovník zdobí její předzahrádku asi pět let, v době výsadby to přitom byla jen necelého půl metru vysoká sazenice.

„Dnes už je to krásný velký keř, dosahuje až na první patro našeho domu a poutá pozornost kolemjdoucích. Na slunném stanovišti má ideální klima a tak je teď obsypaný fíky všech velikostí. Od těch úplně nejmenších až po velké, které právě na přelomu července a srpna začínají dozrávat. Větvičky jsou doslova obalené, jsou jich tam stovky. Jsou výborné, máme je doma moc rádi. O víkendu jsme si natrhali první letošní fíky, sklízíme je vždycky až do pozdního podzimu,“ popsala prostějovská zahrádkářka.

Úroda je podle ní rok od roku větší a čerstvé fíky jsou rovněž lahodným dárkem pro příbuzné, oslavence nebo návštěvy. Přidává je do dárkových balíčků, každý rok je také obdivují návštěvníci podzimní zahrádkářské výstavy.

„Je to úžasné ovoce a jak keř krásně a rychle roste, stává se rok od roku odolnějším. Dřív jsme větvičky chránili před mrazem, teď by ani to nešlo, jak je veliký. Zjistili jsme, že už to ani není potřeba, protože bez problému zvládl i letošní pozdní mrazy. Zatímco například meruňky pomrzly, tak fíkovník se ´držel´ a opět krásně plodí,“ dodala Vlasta Ambrožová, která se úspěšně věnuje také pěstování kiwi a citrusů.