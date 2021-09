„Nikdy jsem nezažil a doufám, že už nikdy nezažiji situaci, kdy by se tolikrát přesouvala premiéra. Nyní se chystáme postoupit k už tak dlouho očekávané cílové rovince. Mohutná síla Beethovenovy hudby a celková náročnost díla dokazují, že náš soubor je na mimořádně vysoké umělecké úrovni,“ popsal umělecký šéf souboru.

Premiéra se měla původně uskutečnit už loni v červnu, kvůli koronaviru ale byla přesunuta na říjen a pak odložena na podzim letošního roku. Uvedením Fidelia chtěl soubor opery a operety vloni připomenout 250 let od Beethovenova narození. Příznivci opery mohli letos v dubnu shlédnout alespoň přímý přenos generální zkoušky.

Příběh odvážné Leonory, která se v přestrojení za žalářníka Fidelia pouští do boje se zlem, aby zachránila svého neprávem vězněného manžela Florestana, je oslavou lásky a zároveň vykreslením prudké srážky idealismu s realitou. Beethoven se ve Fideliovi silou své hudby zastává trpících a utlačovaných.

