Šternberský Žleb

Festival Šternberský ŽlebZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

KDY: 4.- 6. července 2024

KDE: areál koupaliště Dolní Žleb u Šternberka

ZA KOLIK: předprodej třídennní 790 Kč / na místě třídenní 850 / na místě jednodenní 450 Kč

KDO VYSTOUPÍ:

Vltava

-123 minut

The Ecstasy of Saint Theresa

N.O.H.A.

Terne Čhave

Middle of The Sandwich

Two Men

a mnoho dalších

HARMONOGRAM zde

VSTUPENKY on-line zde