První prázdninový týden, a hned pořádná porce muziky. V Olomouckém kraji mohou lidé vyrazit na festivaly různých hudebních žánrů do Šternberku, Bezděkova, Dřevohostic nebo Šumvaldu. Taky do Olomouce, kam podruhé zamíří Naplno Fest se známými jmény české a slovenské scény.

Šternberský žleb

Krásná příroda a kvalitní muzika. Lákavé spojení, které od středy 5. července nabízí nejmladší multižánrový festival na Olomoucku - Šternberský Žleb. V malebném údolí se vloni odehrál nultý ročník.

Letos po menších změnách soustředí organizátoři pestrý program na jedno místo, na břehy rybníka Dolní Žleb, kde návštěvníci prožijí čtyři dny nabité hudbou, divadlem a výtvarným uměním.

„Hlavními hudebními hvězdami budou Buty, Ota Balage band, Zrní, Marcell nebo Nikola Mucha,“ lákal hlavní pořadatel Filip Lorenc na pohodový festival, jenž myslí i na děti.

Šternberský žleb - program a info

Levandule, dobroty a muzika

Nejvoňavější přehlídka, Levandulový festival Bezděkov 2023, bude 5. a 6. července tradičně tahákem pro všechny, kteří mají rádi levanduli, farmářské produkty a dobrou muziku.

Pestrým programem opět bude provádět moderátor Vladimír Kořen, známý z pořadu Zázraky přírody. Na pódiu se objeví Věra Martinová, Šárka Vaňková, Thom Artway, Eddie Stoilow, nebo Yo Yo Band s veleúspěšnými hity. Návštěvníci se mohou těšit na mohelnického sympaťáka Matěje Plška a svůj neutuchající apetit předvede maxijedlík Jaroslav Němec.

„Akcí jsme chtěli poděkovat našim fanouškům za jejich nadšení a přízeň. Festival měl hlavně představit malé začínající zemědělské podnikání jako možnou seberealizace pro každého, kdo má zájem a nadšení,“ uvedl o levandulí provoněném projektu ekofarmář Lukáš Drlík.

Po celou dobu festivalu mohou návštěvníci ochutnávat originální občerstvení v podobě levandulové limonády, kávy, levandulové zmrzliny, levandulového piva, klobásy s levandulí, taktéž sýrů, dezertů a dalších specialit.

Levandulový festival - program a info

Dřevorockfest s legendami

To rockeři by ve středu neměli chybět ve Dřevohosticích. Letošní ročník festivalu Dřevorockfest slibuje pořádnou jízdu. Na svátek Cyrila a Metoděje to v zámecké zahradě rozbalí Traktor, Harlej, Desmod, Citron, Doga, Alkehol a na závěr nemohou chybět Morčata na útěku.

Dřevorockfest- program a info

Slavnosti piva

Hudební i gastronomické zážitky dopřejí ve dnech 7. a 8. července Slavnosti piva v Šumvaldu, kde bude na čepu 15 druhů pěnivého mohu. Dorazit by měli příznivci hard rockové kapely Limetal.

Pobavit do sokolského areálu přijede partička Penzistor ve svých originálních kostýmech. Servírovat se budou dobroty z grilu, udírny i kamene, jak lákají pořadatelé.

Slavnosti piva v Šumvaldu - více info

Naplno Fest na pevůstce

V Olomouci v sobotu 8. července po roce zastaví festival Naplno Fest. Na korunní pevnůstku by měli odpoledne vyrazit fanoušci Ewy Farne, Marpa nebo Kaliho. Taky na olomoucké pevnůstce se objeví slovenská rocková formace Desmod.

Naplno Fest - program a info

Šternberský kopec

Další velké hudební akce jsou v plánu ještě do konce července a nezapomenutelné festivalové zážitky slibují pořadatelé i na srpen. Našlapaný program má letos opět Šternberský kopec, jehož 19. ročník startuje v sobotu 22. července již ve 14 hodin.

Vystoupí Jelen, Arakain, Anna K., Endorfiny nebo Hodiny. Ozdobou letošního line-upu budou Queeni, česká formace považovaná za jeden z nejautentičtějších tribute bandů připomínající slávu britské legendy, která přepsala dějiny rockové hudby.

Šternberský kopec- program a info

Hanácké Woodstock i Kabáti

Prázdninovou stálicí mezi open-air rockovými událostmi je již Hanácké Woodstock ve Velké Bystřici. Letos 5. srpna to v amfiteátru u zámku se svými fanoušky rozparádí Vypsaná fixa, Krausberry, Moroband, Nylon Jail a kapela Mucha písničkářky Nikoly Muchové.

Příznivci kapely Divoký Bill, která ve velkém slaví čtvrtstoletí své existence, se mohou těšit na divokou jízdu v amfiteátru v Náměšti na Hané, kde mají muzikanti vystoupení 11. srpna.

Vrcholem festivalové sezony na Olomoucku jistě bude zastávka Hradů.cz na Bouzově, kde se na louce pod hradem na dvou pódiích objeví největší jména české i slovenské hudební scény.

„Chcete si pořádně užít léto na Hradech se svojí partou ve společnosti kapel Kabát, Kryštof, Mirai, Dymytry, No Name, Michal Hrůza, Wanastowi Vjecy, Tomáš Klus, Anna K. a spoustou dalších oblíbenců?“ lákají organizátoři každého, kdo si neumí představit léto bez pořádného festivalu. Termín bouzovské zastávky putovních Hradů.cz: 25. a 26. srpna.

Svůj letní Fesťáček mají na Olomoucku i děti. Uskuteční se 19. srpna na Výstavišti Flora. Bude se soutěžit, malovat na obličej, vařit, nebo kouzlit. K dispozici bude až 15 skákacích hradů i kolotoč pro nejmenší. Za dětmi přijedou jejich oblíbenci. Chybět nemůžou Míša Růžičková, Karol a Kvído nebo Kája a Bambuláček.