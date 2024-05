Retro Music Festival

Lunetic na Retro Music Festivalu v Olomouci, červen 2023.Zdroj: Jiří Baran & Katarína Andršová, se souhlasem

KDY: sobota 8. června

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: předprodej 890 Kč, na místě 990 Kč

KDO VYSTOUPÍ:

Mr. President

Haddaway

E-rotic

Verona

Lunetic

Daisy Dee from Technotronic

Best of 90's show (Ray Horton Milli Vanilli, Joe Thompson Down Low, Natasha Wright ex La Bouche)

HARMONOGRAM zde

VSTUPENKY zde

VIDEO: Retro Music Festival Olomouc 2023