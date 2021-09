"Festival Řeka má duši vnímám kromě kulturního obohacení regionu především jako poděkování veřejnosti za to, že je nám nakloněna. Máme velkou radost z její přízně a také z toho, že se ukázalo, že krom řeky má duši i náš nový prostor OLODVOREK na Dolním náměstí," dodává organizátor, Šimon Pelikán.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.