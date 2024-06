Olomoucký Andrův stadion se za pár dní rozezní hudbou výjimečného Festivalu filharmonie. S orchestrem Moravské filharmonie na něm 6. a 7. června vystoupí hvězdy jako Petr Janda, Aneta Langerová, Josef Vojtek či Jiří Pavlica s Hradišťanem. Druhý ročník festivalu bude tentokrát na rozdíl od loňské premiéry dvoudenní.

Festival filharmonie na Andrově stadionu v Olomouci, 9. června 2023 | Foto: Festival filharmonie

V olomoucké fotbalové areně zahraje 65členný orchestr Moravské filharmonie Olomouc v plné síle a velikosti naladěný na nevšední představení s předními interprety tuzemské populární hudby.

Ve čtvrtek 6. června se na Andrově stadionu představí plejáda českých slavíků v čele s Petrem Jandou a Richardem Krajčem. Na Hanu Zagorovou zavzpomínáme s přední šansoniérkou Renatou Drössler, sestavu doplní zpěvák kapely Kabát Josef Vojtek se smyčcovým triem Inflagranti.

Pátek 7. června bude patřit Jiřímu Pavlicovi a Hradišťanu, Anetě Langerové a folkrockové skupině Fleret.

Dirigentské taktovky se na festivalu ujmou Stanislav Vavřínek a Hanz Sedlář.

„Festival představí mnohé známé písně ve svátečním aranžmá, spojí žánrově rozmanité interprety a přiblíží klasickou hudbu i širšímu publiku,“ pozvala umělecká ředitelka festivalu Iveta Gronská.

Hity od Kryštofa v novém aranžmá

Richard Krajčo spolu s filharmoniky rozezní Andrův stadion hity kapely Kryštof v nezvyklém aranžmá.

„Pochvala směřuje k aranžérovi Honzovi Lstibůrkovi, vdechl písním nový život. Rozlétly se někam, kam jsem ani neuvažoval, že by mohly. Sám jsem měl při jejich poslechu husí kůži. S klasickým tělesem jsou opravdu nádherné. Moc se na to všechno těším, je to něco, co mě opravdu moc baví, co naši muziku posunulo ještě mnohem dál,“ Richard Krajčo.

Přiznal, že spolupráce se symfonickým orchestrem pro něj nebyla zpočátku snadná.

„U velkého orchestru musíte pana dirigenta poctivě sledovat a než jsem si na to zvykl, tak jsem měl pocit, že mává do rytmu, jak se mu chce, já to vůbec nemohl chytit. Navnímat a naposlouchat celé to těleso je obtížné, úplně jiné, než na co jsem byl zvyklý,“ popsal přípravy na olomoucký festival.

A jaké písně na Andrově stadionu zazní?

„Vybrali jsme klasické hity i písně, které fanoušci běžně na koncertech neslýchají, mají však krásný hudební doprovod a emoční sílu. Věříme, že publikum překvapí, ale i potěší,“ prozradil Richard Krajčo.

Na Andrův stadion se těší i Petr Janda, ten už si hraní s olomouckými filharmoniky vyzkoušel.

„Olomouc je krásné město, během uplynulých šedesáti let jsem jej navštívil snad stokrát, ale na Andrově stadionu vystoupím poprvé. S filharmonií jsme hráli u příležitosti výročí naší kapely Olympic, když slavila 50 let. Je to pokaždé velký zážitek, navíc je nás na jevišti hodně, tak se tolik nebojíme. Už podle účinkujících bude Festival filharmonie roku 2024 senzační. Moc se na něj těším,“ vyprávěl frontman legendárního Olympicu.

Vzpomínka na Hanu Zagorovou

Výjimečným festivalovým zážitkem bude i vzpomínka na Hanu Zagorovou. Jejími písněmi rozezní olomouckou arenu šansoniérka Renata Drössler.

„V minulosti se mi šansony Hany Zagorové velmi líbily, ale pečlivě jsem se do nich zaposlouchala až s nabídkou, abych je sama zpívala. Texty mají hloubku, jsou náročné pěvecky. Ačkoliv je Hana Zagorová zpívala s lehkostí, nejedná se o lehké písně. I na tom je vidět, jak výborná zpěvačka byla,“ prozradila Renata Drössler.

O aranže se postaral její dvorní pianista Michal Worek.

„Ponechala jsem si jejich vlastní interpretaci, nikdy nebudu druhá Hana Zagorová, musím zůstat svá. Vystupování s takto velkým orchestrem jsem zažila poprvé nedávno v Olomouci. Neexistuje, že se orchestr přizpůsobuje zpěvákovi, jak jsem zvyklá u šansonu s kapelou, která mi čte ze rtů. Tady se musím podřídit já, aby obě strany mohly být šťastné, že spolu mohou hrát a zpívat,“ popsala zpěvačka.

Vstupenky stále k mání

Na Festival filharmonie je stále možné koupit vstupenky v síti Ticketportal. O představení je však velký zájem a většina míst byla necelý měsíc před začátkem již vyprodaná. Ceny vstupenek na Festival filharmonie začínají na 790 Kč, nejlevnější vstupenka na oba dva dny stojí 1790 Kč. Nejdražší jednodenní vstupenka do VIP sektoru pak přijde na 3390 Kč.

Festival filharmonie se na Andrově stadionu poprvé konal loni v červnu a navzdory mírné nepřízni počasí slavil velký úspěch u diváků i interpretů. Před tribunami to za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc ve festivalové premiéře rozjeli zpěváci Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Eva Urbanová a Bohuš Matuš.

Festival filharmonie Olomouc 2024 - PROGRAM

ČTVRTEK 6.6.2024

20:00 Slavnostní zahájení Festivalu filharmonie - Moravská filharmonie Olomouc

Josef Vojtek & Inflagranti

Renata Drössler - pocta Haně Zagorové

Petr Janda

Richard Krajčo

22:30 Předpokládané ukončení programu

PÁTEK 7.6.2024

20:00 Slavnostní zahájení Festivalu filharmonie - Moravská filharmonie Olomouc

Fleret

Aneta Langerová s kapelou

Jiří Pavlica & Hradišťan

22:30 Předpokládané ukončení programu