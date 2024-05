První návštěvníci si během nadcházejícího víkendu prohlédnou opravený historický sál svaté Kláry ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (VMO). V sobotu 1. června v 19 hodin jej rozezní festival Baroko.

Zrekonstruovaný sál sv. Kláry ve Vlastivědném muzeu Olomouc, květen 2024 | Video: Vránová Magda

Sál svaté Kláry, který je největším výstavním prostorem VMO, byl od léta loňského roku kvůli padající omítce uzavřený. Opravy prasklin v klenbě a původních maleb tam probíhaly několik měsíců.

„Řemeslníci zrekonstruovali trhliny z líce a rubu povrchu ve všech klenbách, opravili vnitřní omítky a kompletně vymalovali strop a další části interiéru,“ popsal průběh prací ředitel muzea Jakub Ráliš.

Rekonstrukce sálu byla dokončena v závěru dubna a stála 4,6 milionu korun. Pro veřejnost se otevře už o víkendu.

„Jsem velmi rád, že můžeme pro veřejnost opět otevřít krásný, reprezentativní výstavní prostor, bývalý kostel svaté Kláry. Ten se teď stane dějištěm festivalu barokní hudby,“ sdělil Jakub Ráliš.

Zrekonstruovaný sál sv. Kláry ve Vlastivědném muzeu Olomouc se chystá na festival Baroko, květen 2025Zdroj: Deník/Magda Vránová

Meditační efekt

V nově opraveném sále bude probíhat již 27. ročník festivalu starší české hudby s názvem Baroko, pořadatelé program přizpůsobili přímo tomuto specifickému historickému prostoru. Uvedou například komorní operu Endymio, která měla v kostele premiéru v roce 2001.

„Je to prostor s velkou kostelní akustikou, která vytváří zvláštní dojem a má až meditační efekt. A to je něco, co mě velice přitahuje nejen u duchovní hudby, ale i u té koncertní,“ vysvětlil Tomáš Hanzlík, zakladatel festivalu a umělecký vedoucí Ensemble Damian.

Návštěvníci se po několik červnových večerů mohou těšit na hudbu, kterou nikde jinde neuslyší, protože byla 200 let skrytá v archivech. Například na virtuózní houslové sonáty, klavírní trio, recitál, ale i premiéru českých zpěvoher nebo komorních oper na slavná barokní témata.

Zazní skladby, které byly určené ke korunovačním, slavnostním ceremoniím a intronizaci církevních hodnostářů, ale i díla napsaná pro ochotníky z malých měst. Také tyto regionální skladby totiž často mají značnou uměleckou hodnotu.

Podrobný program na webu festivalu Baroko.

Olomoucký festival Baroko probíhá od 1. do 12. června 2024Zdroj: VMO

S využitím opraveného sálu svaté Kláry má velké plány také VMO. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní výstavu palných zbraní, která má být největší akcí tohoto druhu v Evropě za poslední období.

„Bude to výstava, řekněme ´západního typu´, opravdu se vším všudy. Rádi bychom ji pro veřejnost otevřeli v průběhu listopadu,“ upřesnil ředitel muzea Jakub Ráliš.