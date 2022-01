Podřezaná a spálená? Pátrání po ztracené fence skončilo smutně

Téměř rok pátral Marcel Sehnal z Postřelmova po fence No Song. Svého psa už nikdy nenajde. No Song byla podle svědectví připravena o život, a to velmi nelidským způsobem.

Majitel Marcel Sehnal s fotografií feny amerického pitbulteriéra No Song. | Foto: Deník/Petr Krňávek

No Song byla fenka amerického pitbulteriéra. Její jméno, které v překladu znamená Žádná píseň, vychází z jejího celoživotního postižení. Narodila se totiž hluchá. „Každý říkal, ať ji utratím, ale já jsem to neudělal. Vypiplal jsem ji,“ říká Marcel Sehnal. No Song nebyla žádná útěkářka. Šestnáctého února 2021, v den svých narozenin, však třináctiletá fenka zmizela. „Hledali jsme ji všude možně. Zezačátku jsme měli špatné informace. Asi čtrnáct dní jsme po ní pátrali v Lesnici a na té straně. Pak se ukázala v Rovensku, ve Vyšehoří, v Bludově, byla až na Lužné,“ vzpomíná muž. Děsivý účet: na silnicích Olomouckého kraje prudce přibylo mrtvých, nejvíc v ČR Pomáhalo 150 lidí Odhaduje, že s hledáním mu pomohlo celkově až sto padesát lidí. „Jsem jim moc vděčný. Od některých jsem dostal tipy, někteří mi pomáhali i objíždět terén auty. Já jsem ji hledal dost dlouho, od února až do podzimu. Denně jsem ušel přes pětadvacet kilometrů. Vzal jsem si termosku, pití a šel jsem. Od Lužné přes Prameny, Žárovou až po Šumperk mám všechno prochozené. V nohách mám nejméně osm set kilometrů,“ líčí Marcel Sehnal. Že fena vydržela měsíce v přírodě, si vysvětluje houževnatostí plemene. „Je to pitbul, držák. Vím, že v Rovensku vyjídala misky u baráku. Určitě si našla zdroj potravy. Mohla jíst jablka, švestky, cokoli,“ vysvětluje. Dvojice lezla v Jeseníkách v zákazu, kde zahynul skialpinista Otřesná zpráva Nakonec se dozvěděl, že se jeho pes nachází na statku v Bludově, v němž žijí problémoví obyvatelé spojení s drogovou scénou. A po Novém roce dostal od známé, která mu s hledáním pomáhala, informaci, že tito lidé jeho psa podřízli a spálili. „Na večer, kdy jsem se to dozvěděla, nikdy nezapomenu. Byli jsme blízko a nedokázali jsme jí pomoct. Bez sluchu a štěkání je pejsek ztracený,“ posteskla si žena. Deník její identitu zná, žena však z obav z možné msty chce zůstat v anonymitě. „Je to hrozná sebranka, před ničím se nezastaví,“ poznamenala o obyvatelích statku. Deník se událost pokusil ověřit u vedení obce. Starosta Bludova potvrdil, že lidé spojení s danou nemovitostí problémoví jsou, o konkrétním případu však nemá informace. Kdo může za zranění turistů ve skanzenu? Policie případ zatím neuzavřela Jasné porušení zákona Předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová uvedla, že podříznutí a spálení psa lze jednoznačně kvalifikovat jako porušení zákona na ochranu zvířat. Pokud se událost opravdu stala naznačeným způsobem, předpisů bylo v celé věci porušeno hned několik. „Jde také o poškození cizí ‚věci‘, protože pes nebyl jejich. Za další, nikdo nemá právo usmrtit zvíře vyjma veterináře a jatečních zvířat. Oni měli toho psa v první řadě odevzdat příslušným orgánům. Policii, městské policii, kontaktovat starostu obce, že našli psa, případně ho osobně odevzdat do útulku. Aby majitel, který ho celou dobu poctivě hledal, si ho zajistil,“ řekla Dagmar Kubištová Majitel má podle jejích slov možnost podat na policii trestní oznámení. V případném vyšetřování či soudním řízení by však bylo klíčové zajištění důkazů. Kůrovce v Jeseníkách výrazně ubylo, stromů se sází miliony Bez důkazů nic nezmůžu Marcel Sehnal svůj případ zatím s úřady neřešil. „Co tam chcete řešit? Kdybych našel mrtvolu nebo spáleninu, jsem schopen dokázat, že je to můj pes. Ona měla operaci levé zadní nohy, měla v ní šrouby. Ale bez hmatatelného důkazu to nedokážu,“ podotkl majitel. S týráním zvířat se policisté na Šumpersku příliš často nesetkávají. „V roce 2021 policisté v okrese Šumperk žádný trestný čin týrání zvířat neřešili,“ sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová. Po No Song zbyl Marcelu Sehnalovi kromě vzpomínek a fotografií pelech, miska, jedenáct pytlů granulí a dvacet velkých konzerv. „Budu si muset zase nějakého psa sehnat. Chci fenku, pitbulku. Pitbulové jsou totiž hodně věrní,“ uzavírá muž.