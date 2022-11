„Navštěvující osoba i nadále nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění a po dobu návštěvy je povinna používat respirátor,“ dodal.

Aktuální epidemiologická situace v kraji je podle hygieniků klidná a odpovídá sezoně. Počet akutních respiračních infekcí sice v posledním týdnu stoupl o 19 procent, ale je pod hranicí, kdy odborníci začínají mluvit o epidemii. Největší podíl nemocných je mezi dětmi ve věku do 5 let.

Za minulý týden v kraji opět klesl počet pozitivně testovaných na covid-19. Klesá pátý týden za sebou.

Olomoucké vánoční trhy jako adventní festival. Denně koncert, film či vystoupení

„Z hlediska věkových kategorií se nejvíce nemocných nachází mezi dospělými ve věku 55 až 64 let. Naopak mezi dětmi do devíti let není v současné chvíli výskyt onemocnění evidován,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Hygienici apelují na osobní odpovědnost každého při dodržování základních hygienických pravidel jako je důkladné mytí rukou mýdlem a vodou či řádné zakrývání nosu a úst kapesníkem při kašlání.