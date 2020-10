„Počet hospitalizovaných pacientů se zdvojnásobuje každých devět dnů. Je proto potřeba věnovat maximální úsilí tomu, aby se tento trend zastavil,“ vyzval profesor Havlík.

Zásadní je podle jeho slov odpovědné chování, maximální možné omezování kontaktů, velmi silná protekce rizikových občanů – tedy nemocných a starších. Důležité je při kontaktech dodržovat rozestupy a všechny hygienická pravidla, tedy i správné nošení roušek.

Personál je pod enormním tlakem

„Myslím, že by se dnes k tomu měl postavit každý z nás maximálně odpovědně, jednak kvůli sobě, ale i kvůli celé společnosti. Každý by si měl nyní uvědomit, že neodpovědné chování může extrémně přetížit zdravotní péči. Je to nezodpovědné nejen vůči potenciálním pacientům, ale i vůči všemu zdravotnickému personálu, který je pod enormním tlakem,“ apeloval.

Ve FN Olomouc bylo v pondělí ráno hospitalizováno 129 covid pozitivních pacientů, z tohoto 36 na jednotkách intenzivní péče. Pro porovnání v pátek ráno to bylo 90 pacientů, z toho 25 na jednotkách intenzivní péče.

„Zdvojnásobování každý týden zdravotní systém udrží maximálně dalších čtrnáct dnů. Dnes musíme všichni udělat maximum, pro snížení počtu nově nakažených. Obecně stále platí, že těžký až nejtěžší průběh mají rizikoví či starší pacienti,“ obracel se ředitel fakultní nemocnice na veřejnost.