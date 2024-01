Blíže k výstavbě „superpavilonu“ B, který vyroste na místě nedávno zbourané historické budovy známé jako Franz Josef, je Fakultní nemocnice (FN) Olomouc.

Pozemek po zbourané historické budově "Franz Josef" - místo pro nový superpavilon v olomoucké fakultní nemocnici, 1. ledna 2023 | Video: Tauberová Daniela

Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě v prosinci vypsalo soutěž na firmu, která nejmodernější pavilon postaví.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 3,495 miliardy korun bez DPH. Výsledek soutěže by měl být znám na jaře, kdy nemocnice plánuje představit podobu pavilonu i bližší harmonogram výstavby.

Rozsáhlá stavba je rozdělena na etapy: hlavní budova B, vnitřní dostavba nízkoprahového urgentního příjmu a vybudování spojovacích koridorů mezi novostavbou budovy B a stávající budovou A.

Předpokládaná hodnota zakázky je podle zveřejněné dokumentace 3,495 miliardy korun bez DPH. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice.

Hotovo by mělo být do 1306 dní od zahájení provádění díla, to je zhruba do 3,5 roku. Lhůta pro podání nabídek končí 30. ledna.

Pozemek i projekt jsou připraveny

„Máme připravený projekt i pozemek a po dohodě s ministerstvem zdravotnictví vidíme i na financování tohoto projektu, ladí se poslední detaily,“ sdělil v prosinci Olomouckému deníku k přípravám ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

„Všechny takovéto velké investice schvaluje více složek státu, a v tomto procesu teď jsme,“ upřesnil.

Obří demolice historické budovy začala vloni v únoru postupným odstrojováním pavilonu B. Na jaře se pak pustila do nejstarší budovy v areálu těžká technika.

Původně se předpokládalo dokončení bouracích prací a následných terénních úprav do konce léta. Větší čas si ale vyžádaly demolice pod úrovní terénu.

Areál pro čtyři kompletní kliniky

Do nového pavilonu B se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popsal připravovaný objekt ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.

„Nový pavilon B je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj nemocnice jako takové,“ dodal.