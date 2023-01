Nový Červený kostel zevnitř. Takto teď vypadá proměna

Nemocnice i proto nejprve uvažovala, že nový pavilon B vznikne v původních zdech toho starého.

„Jenže se ukázalo, že by to bylo řešení nejen mnohem dražší, ale zároveň funkčně horší než kompletní demolice a výstavba na ‚zelené louce‘. Sentiment proto musel jít stranou,“ vysvětloval.

Sbohem po 127 letech

Protože je budova Franz Josef jakýmsi symbolem historie zdravotnictví v olomouckém regionu, připravila nemocnice rozloučení s objektem, který sloužil oboru úctyhodných 127 let.

Do vyklizených prostor pozvala současné i bývalé zaměstnance nemocnice. Prohlédnout si mohli dobové snímky a dozvěděli se také informace o přípravách výstavby nového pavilonu.

Demolice začíná, potrvá měsíce

Demolice stávajícího pavilonu B začíná v těchto dnech a potrvá čtyři až pět měsíců. Nemocnice za ni zaplatí 17,3 milionu korun.

„Jako první je na řadě demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny. Tyto práce budou prováděny postupně od kraje střechy ve směru k hřebeni. Po odstranění krytiny bude snesen dřevěný krov střechy a současně bude probíhat odstrojování objektu, tedy sejmutí rozvodů všech inženýrských sítí, povlakových krytin podlah a výplní otvorů. Samotná demolice objektu bude prováděna ručně a strojně, bez použití trhavin,“ popisoval demolici vedoucí odboru investic nemocnice František Valíček.

V současné době se již dokončuje prováděcí stavební dokumentace nového pavilonu B a probíhají stavební práce na přeložkách inženýrských sítí.

„S naším zřizovatelem, ministerstvem zdravotnictví, dolaďujeme, kdy a jak přesně budou vpuštěny do realizace strategické investice, což je sedm významných novostaveb v rámci fakultních nemocnice. Věříme, že soutěž na zhotovitele bude vyhlášena ještě v tomto pololetí. Jsme na to připraveni,“ přiblížil Roman Havlík.

Co vše bude v novém?

Moderní superpavilon bude stát kolem čtyř miliard korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice. Pokud vše půjde podle předpokladu, mohl by nový objekt stát a sloužit pacientům do čtyř let.

Do novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisoval ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.

Nový pavilon B je podle vedení FN klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj nemocnice.

„Proto stavbu musíme začít realizovat, byť to vyvolá velký tlak na naše investiční prostředky a samozřejmě i na prostředky státu. Navzdory tomu ale nepochybuji, že stavbu nového pavilonu B ještě letos zahájíme a budeme ji schopni úspěšně dokončit,“ uzavřel Tomáš Uvízl.