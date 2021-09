„Kliniky radiologická a KARIM, jakož i centrální operační sály a urgentní příjem se do pavilonu B rozšíří v souvislosti s rozšířením kapacity operačních sálů, rozšířením diagnostické podpory zobrazovacích metod - respektive v souvislosti s rozšířením kapacity a průchodnosti urgentního příjmu. V budově vznikne také nové zázemí pro jednodenní chirurgické výkony,“ popisoval mluvčí Adam Fritscher.

Kliniky neurochirurgická, neurologická, ortopedická a traumatologická se do pavilonu B přestěhují zcela.

„Nemocnice ze svého zisku naplňuje již několik let příděly do fondu reprodukce a svůj díl financování stavby bude schopna zajistit,“ sdělil.

To by stálo až 3,5 miliardy korun. Při novostavbě jsou celkové finanční prostředky plánovány ve výši cca dvě miliardy korun.

Podle mluvčího by to mělo být na jaře příštího roku.

