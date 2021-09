Sobota 25. září bude od 9 do 15 hodin patřit týmu fyzioterapeutů z Oddělení rehabilitace FN Olomouc, jenž zájemce naučí například správnému dýchání, protahování, posilovacím cvikům či cvikům zaměřeným na koordinaci.

V pátek 24. září budou na březích přírodního jezera od 14 do 19 hodin nabízet odborníci zdarma základní vyšetření zdravotního stavu (měření cholesterolu, krevního tlaku, analýza složení těla apod.).

„I koronavirová epidemie ukázala, jak je důležité dávat dostatečnou pozornost fyzické i duševní kondici a že co pro své tělo a psychiku sami uděláme, se nám může mnohonásobně vrátit při předcházení nemocem či následném rychlejším zotavování z nich,“ poukázal ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Nechat si změřit cholesterol a krevní tlak, dozvědět se více o zdravé výživě, otužování či správném dýchání? To vše nabídne dvoudenní akce na Poděbradech pořádaná Fakultní nemocnicí Olomouc. Festival zdraví Pohybrady, kde odborníci zájemcům proklepnou zdraví a poradí, jak posílit kondici, startuje u jezera v pátek ve 14:00.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.