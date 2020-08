V souvislosti s aktuálními opatřeními pro cestování do Řecka a zvýšenému počtu zájemců z řad samoplátců rozšiřuje od čtvrtka 13. srpna olomoucká Fakultní nemocnice provozní dobu odběrového místa na vyšetření COVID-19.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Od čtvrtka bude odběrové místo v olomoucké Fakultní nemocnici nově otevřeno v pracovních dnech od 7.30 hodin do 15 hodin (pro samoplátce od 11 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin). O sobotách bude v době od 8 do 12 hodin přístupné výhradně samoplátcům.