Nové využití získá zchátralá budova bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici v Olomouci-Hejčíně.

Budova bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici v olomoucké čtvrti Hejčín, březen 2023 | Video: Magda Vránová

Z prostor ve Svatoplukově ulici by se sem mohla po rekonstrukci přesunout speciální škola, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Nevyužívanou budovu, které se říká Golem, vlastní město Olomouc. Zastupitelé před pár dny rozhodli, že ji zařadí mezi nemovitosti určené k převodu či prodeji.

Podle vedoucího odboru strategie a řízení Zdeňka Bogoče už probíhají jednání s hejtmanstvím ohledně uvolnění prostor ve Svatoplukově ulici, kde funguje speciální škola.

„Ty by se využily pro základní školu, která by pokryla lokalitu Pražská, v níž se plánuje rozsáhlá bytová výstavba. Kraj by do někdejší přírodovědecké fakulty přesunul speciální školu. Výhodou je, že budova je zkolaudována jako škola. Nyní řešíme požadavek na velikost pozemku i to, jak uspořádat areál, aby byla zachována průchodnost,“ vysvětlil Zdeněk Bogoč.

Část parcely bude nutná pro školní zahradu a hřiště, ale zbytek by měl zůstat průchozí.

„Ještě není hotové urbanistické řešení. Zbytková plocha ale zůstane veřejným prostranstvím,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Zachovat panelovou cestu

Obyvatelé Hejčína mají podle předsedy komise městské části Jaroslava Rottera zájem na tom, aby zůstala zachována panelová cesta.

„Záměr vybudování školy je určitě prospěšný, z hlediska dopravní zátěže je to lepší řešení, než kdyby zde byly další byty,“ uvažuje Jaroslav Rotter.

Do speciální základní a střední školy ve Svatoplukově ulici dojíždí přes pět stovek žáků z Olomouce a okolí. Její součástí je také družina, internát a speciální pedagogické centrum.

„Do Tomkovy ulice by se po opravě bývalé přírodovědecké fakulty kompletně přesunula. S městem už řešíme převod budovy do vlastnictví kraje, pro provoz speciální školy budeme potřebovat také část pozemků. Necháme si zpracovat studii využití objektu a na podzim bychom chtěli požádat o dotaci na rekonstrukci z Integrovaného regionálního operačního programu,“ popsal plány hejtmanství krajský radní pro školství Aleš Jakubec.

Možností, jak hejčínského Golema využít, bylo v posledních letech probíráno několik. Město zvažovalo například demolici a výstavbu pracoviště magistrátu s agendou řidičů a vozidel. Z demolice nakonec sešlo.

Komunitní a kulturní centrum nebude

Na přelomu let 2021 a 2022 se objevil nápad vybudovat komunitní a kulturní centrum. Zvažoval se tam i gastropodnik, měly zde probíhat veřejné a edukační programy, sportovní a zájmové aktivity a venku měla vzniknout komunitní zahrada. Část rozlehlé budovy mohla být využívána umělci či neziskovými organizacemi.

Místní mrzí, že k realizaci komunitního centra nedošlo.

„Snažili jsme se, aby se o tomto území přemýšlelo koncepčně, protože budova je sama o sobě unikát. Osobně si myslím, že je to pro naši čtvrť škoda. Škol je u nás už několik, je tady přes dva a půl tisíce žáků. Chybí však občanská vybavenost, nejen pro místní občany, ale i žáky a studenty těchto škol. Myslím si, že je to promarněná příležitost. Nicméně chápu, že je to momentálně nejjednodušší možné řešení pro samosprávu kraje i města,“ uvedl člen komise městské části Hejčín a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka.

Objekt bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici číslo 44 získalo město v roce 2009 od Univerzity Palackého. Ta tehdy fakultu přestěhovala do nového areálu na Envelopě.

O dva roky později byla nabídnuta k prodeji za 29 milionů korun. Kupec se ale nenašel a nemovitost je od té doby nevyužitá.

V jejím těsném sousedství sídlí Střední, základní a mateřská škola profesora Vejdovského, Waldorfská škola Olomouc a přes ulici je Gymnázium Hejčín.

