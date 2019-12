Udělil mu jej polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz za odbornou činnost včetně významných projektů, jako byla například loňská výstava Abstrakce.PL, Abstrakce v polské malbě 1945 – 2017. Michal Soukup si pro vyznamenání jel na polskou ambasádu v Praze.

„Beru to jako ocenění práce celého Muzea umění, které se díky projektu Středoevropského fóra dlouhodobě snaží představovat nejen polské umění, ale kulturu celé střední Evropy. To ukázal také mezinárodní projekt Rozlomená doba putující po všech zemích V4, který by bez klíčové polské součinnosti nevznikl,“ reagoval Michal Soukup.

Výstavu Rozlomená doba 1908–1928, Avantgardy ve střední Evropě zahájil loni v září osobně světoznámý polský skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki. A to koncertem svého díla Credo l. "Partituru Creda se rozhodl venovat do arcibiskupského hudebního archivu v Kroměříži. Je to jediné místo v České republice, které se může pochlubit Pendereckého dílem," zmínil mluvčí muzea Tomáš Kasal.

„Pendereckého Credo patří k nejvýznamnějším duchovním dílům 20. století. Díky této partituře se rozšíří unikátní sbírka, ve které najdeme díla takových velikánů jako je Wolfgang Amadeus Mozart, Pavel Josef Vejvanovský či Ludvik van Beethoven, i o současnou duchovní hudbu. Je to pro nás mimořádný okamžik,“ doplnil ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk podal letos v dubnu na bývalého ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa trestní oznámení. Důvodem měly být záležitosti kolem přípravy stavby Středoevropského fóra v Olomouci. Policie však případ odložila, protože dospěla k tomu, že žádný trestný čin nebyl spáchán.