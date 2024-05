Volby do Evropského parlamentu se pomalu, ale jistě blíží. Už za dva týdny, v pátek 7. a sobotu 8. června, se otevřou volební místnosti a vybírat své „koně“ budou i voliči v Olomouckém kraji. Šance, že by region po letech měl svého zástupce v europarlamentu, jsou velké.

Vysoko na kandidátkách do eurovoleb jsou z Olomouckého kraje (zleva) Radim Sršeň (STAN), Zuzana Majerová (SPD a Trikolora) i Antonín Staněk (Přísaha a Motoristé) | Foto: Deník

Voliči budou mít k dispozici celkem třicet kandidátních listin. Kdo bude v seznamech hledat jména z Olomouckého kraje, napočítá podobný počet. Některá jsou hodně vysoko, reálné šance na úspěch ale mají pouze někteří. Pokud tito politici z regionu uspějí u voličů, mohl by mít po letech Olomoucký kraj svého europoslance.

„Myslím, že ta šance reálná je,“ potvrdil politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle experta výsledný úspěch spočívá v kombinaci několika faktorů: výši volební účasti, počtu preferenčních hlasů a konkurenci ideově blízkých stran.

„K poslednímu uvedu příklad: pokud bude silná koalice SPD a Trikolora, může mít tři poslance. Pokud se povede kampaň třeba Rajchlovu PRO, může to být na úkor právě SPD,“ vysvětlil.

Velká šance starosty Sršně

Nejblíže mandátu mají podle politologa SPD/Trikolora a STAN, tedy Zuzana Majerová (předsedkyně Trikolory kandiduje ze třetího místa) a Radim Sršeň, starosta Dolních Studének a náměstek ministra pro místní rozvoj (kandiduje ze čtvrtého místa kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu).



„Radim Sršeň má poměrně slušnou šanci, kterou může posílit vyšší zisk pro STAN. V kampani se mu daří a snaží se být určitou opozicí ve vládě. Starosta Dolních Studének by mohl posílit individuálně a přeskočit méně známou kandidátku, místostarostku Mikulova Petru Korlaar,“ zamýšlel se politolog UP.

Uspět by mohla Zuzana Majerová, ale je to otázka. Podle Šaradína je Majerová velmi silná na sociálních sítích a může počítat s pomocí Trikolory.

„Nedokážu však odhadnout, zda to bude dostačující. Z průzkumů vyplývá, že podpora SPD i Trikolory stagnuje, evropské volby jsou do značné míry loterie, protože nevíme, který volič přijde a který zůstane doma. Záleží na mobilizaci, nicméně konkurence malých protievropských stran je poměrně silná,“ uvedl k adeptce na křeslo v europarlamentu.

Vysoko je z Olomouckého kraje místopředsedkyně Sociální demokracie Daniela Ostrá z Olomouce, jež kandiduje jako dvojka za šéfem strany Lubomírem Zaorálkem. Podle politologa nejsou šance velké.

„Sociální demokracie hraje o jeden mandát. Jestli jej získá, záleží na tom, zda ji budou voliči vnímat jako reálnou alternativu v prostoru „ani Babiš, ani Fiala“,“ poukázal Šaradín.

Staněk a Turek? Jinde by se nepotkali

V Olomouci, ale i celé české kulturní veřejnosti, známé jméno najdou voliči na kandidátce koalice Přísahy a Motoristů, jejímž lídrem je bývalý formulový pilot Filip Turek. Exprimátor Olomouce a bývalý ministr kultury Antonín Staněk figuruje na třetím místě.

„S určitou mírou nadsázky, asi by to bylo téma na nějaký fejeton Karla Poláčka. Dosavadní názorové a životní cesty pana Turka a pana Staňka jsou natolik odlišné, že jinde než v tomto účelovém spojení by se nemohli potkat,“ komentoval kandidaturu Staňka (dříve ČSSD, nyní Přísaha).

Šance na zvolení Antonína Staňka se blíží nule, i když překvapením pro mnohé voliče mohl být v souvislosti s touto koalicí výsledek studentských voleb, ve kterých získala Přísaha a Motoristé druhý největší počet hlasů, za SPOLU – s rozdílem necelého jednoho procentního bodu. Pro znalce to však žádným překvapením nebylo.

„Studentské volby jsou spíše než průzkum anketa. Mladé lidi evropské volby příliš nezajímají, takže často k nim ani nechodí. Výsledek pro Motoristy bude jiný, než ukazuje tato anketa. Připouštím, že pan Turek může být pro některé mladé lidi osvěžením v politice, byť se v ní příliš neorientuje,“ poukázal Pavel Šaradín.

ANO: Olomoučan na 12. místě

Kandidáta z olomouckého regionu nasadilo také v průzkumech favorizované hnutí ANO, vítěz posledních eurovoleb. Z dvanácté příčky za ANO usiluje o přízeň voličů ekonom a specialista na evropské právo Tomáš Sýkora z Olomouce.

Pohled na listiny přinese voličům i další zajímavá regionální jména.

Najdou zde třeba Kamilu Navrátilovou, starostku Choliny, kandidující za SEN 21 a Volt Česko, starostu Slatinic Ondřeje Mikmeka (KDU-ČSL) na kandidátce koalice SPOLU, na které je o pár příček za ním politolog Ondřej Sokol (ODS) z Prostějova.

V závěru pirátské kandidátky figuruje jméno současného náměstka primátora Olomouce Viktora Ticháka.

Z Olomouce je v seznamech taky hudebník Dušan Kvetovský kandidující za subjekt Českou republiku na 1. místě! (lídrem je Ladislav Vrabel).

Zástupce má i sever, například genealoga a nakladatele Radka Oceláka ze Šumperka, jenž jde do evropských voleb za Stranu zelených.

Bohaté zastoupení lidí z kraje má kandidátní listina uskupení PRO vystoupení z EU.

O úspěchu či neúspěchu adeptů na volitelných místech, jak poukázal politolog, bude rozhodovat také voličská účast. Některé průzkumy sice ukazují i přes 40 procent, ale realita bude jinde. Vyšší zájem k urnám zřejmě nepřitáhnou ani důležitá témata na evropské úrovni, jako bezpečnost v Evropě, migrační politika nebo často skloňovaný Green Deal.

„Mohu pouze tipovat, účast vidím kolem 25 procent. Víceméně přijdou přívrženci vládního a opozičního tábora a lidé, kteří chodí ke každým volbám,“ odhadl zájem politolog Pavel Šaradín.

„Jako vždy, rozhodují emoce. Na jedné straně pozitivní, které spočívají na tom, jak a nakolik jsme schopni těžit z našeho členství v Unii, na straně druhé negativní. Kandidáti se staví negativně vůči EU a považují tzv. Brusel za nepřítele,“ doplnil.

Nenechávejte rozhodování na ostatních

Podle politologa by lidé měli přijít k eurovolbám: „Pokud chci něco ovlivnit, nesmím rozhodování nechávat na ostatních. Má-li nějaká instituce fungovat, potřebuje co největší legitimitu. A tu může získat právě od občanů.“

O mandát europoslance za ČR letos usiluje celkem 675 kandidátů. Před pěti lety byl zájem větší. Kompletní přehledy jsou zveřejněny na stránkách ČSÚ.

V Olomouckém kraji před pěti lety v eurovolbách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 24 procent hlasů. Piráti dostali 11,7 a těsně za nimi, se ziskem 11,6 procenta, skončilo SPD. ODS utržila 11 procent a koalice STAN a TOP09 měla v eurovolbách regionálně 9,2 procenta hlasů.

Účast byla v Olomouckém kraji 26,4 procenta – celostátně 28,7.