Euroklíčem si lidé se zdravotním omezením nebo rodiče dětí do tří let mohou otevřít například bezbariérové toalety v areálu oblíbeného olomouckého rozária | Video: Vránová Magda

Více než dvě stovky úřadů, budov, obchodních center, ale i nádraží nebo například čerpacích stanic v Olomouckém kraji je již vybaveno speciálním eurozámkem. Lidé se zdravotním omezením, chronicky nemocní, zdravotně postižení nebo rodiče dětí do tří let si díky takzvanému euroklíči mohou v případě potřeby zpřístupnit nejen bezbariérové toalety, ale také výtahy nebo svislé a schodišťové plošiny.

Počet míst, která jsou v Olomouckém kraji zapojena do projektu s názvem Euroklíč, každoročně narůstá.

„Společnými silami se v našem kraji podařilo nainstalovat již přes 217 eurozámků. Chci tento projekt, stejně jako mnoho dalších, které usnadňují život lidem se zdravotním postižením a dalším skupinám občanů, kteří pomoc potřebují, podporovat i nadále. V zimě jsme otevírali zrekonstruované plně bezbariérové autobusové nádraží v Litovli,“ sdělil Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast s tím, že hejtmanství na tyto účely každoročně věnuje několik set tisíc korun.

Také město Olomouc se snaží odstraňovat bariéry.

„Samozřejmě zvláště v historické zástavbě je to velmi složité. Na území města máme osazeno již 65 eurozámků, například v budově magistrátu, úřadu práce, na autobusovém a vlakovém nádraží, v nákupních centrech i na čerpacích stanicích. Euroklíč mohou využívat nejen zdravotně postižení, ale také rodiče dětí do tří let věku,“ upřesnila Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí.

Lidé mohou prostřednictvím euroklíče využívat rovněž sociální zařízení v olomouckých parcích, na výstavišti i v areálu oblíbeného rozária.

„Vzhledem k tomu, že pořádáme prestižní akce a sjíždějí se k nám návštěvníci z celého světa, snažíme se poskytovat komfortní zázemí pro všechny. Včetně lidí se sníženou schopností pohybu a orientace, seniory i rodiny s dětmi. Bezbariérovost je pro nás důležitým tématem,“ řekla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Projekt s názvem Euroklíč v tuzemsku realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Cílem je zajistit lidem se sníženou schopností pohybu a rodičům dětí do tří let rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení. Kromě bezbariérových toalet také například výtahů, svislých i schodišťových plošin.

„Jsem velmi rád, že se projekt těší pozornosti mnoha provozovatelů veřejně přístupných objektů, a to i tak významných, jako je například Výstaviště Flora Olomouc. Olomoucký kraj jej dlouhodobě, již od roku 2012, podporuje. Pevně doufám, že budeme spolupráci při odstraňování bariér s podporou Olomouckého kraje a města Olomouc i nadále rozvíjet,“ vyzdvihl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

Podrobné informace o projektu Euroklíč jsou pro všechny zájemce k dispozici na webu Euroklíč.