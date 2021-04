Stavba estakády na tahu Olomouc - Přerov finišuje. Takto teď vypadá

Do finále se chýlí stavba mostní estakády nad železniční tratí, která je součástí mimoúrovňového křížení na příjezdu do Přerova od Olomouce. Už v průběhu příštího týdne má nový most otestovat statická zatěžovací zkouška. Od května by měla začít po novém mostě konečně proudit auta a výrazně se tak uleví dopravě v Předmostí.

Dokončovací práce na estakádě v Předmostí - ta má zrychlit dopravu na tahu Olomouc - Zlín přes Přerov. 15. dubna 2021 | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Nová estakáda převede šňůry aut od Olomouce mimo dřívější špunt v Předmostí přímo na průtahovou ulici Polní. Tam se současně pracuje na jejím rozšíření na čtyři pruhy. D55 Olomouc - Kokory čeká na verdikt. VIZUALIZACE celé trasy Přečíst článek › Zátěžová zkouška se na mostě uskuteční příští týden. „Jako zatížení má být použito šest nákladních automobilů, všechna budou čtyřnápravová o hmotnosti 32 tun. Na základě zátěžové zkoušky se vyhodnotí, jak se most chová,“ popsal přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Vozidla jsou při zkoušce sestavována tak, aby vyvodila maximální deformační účinek v polovině rozpětí měřeného pole. Jako útok vetřelců: dálniční most na estakádě Haná rozkousávají stroje Přečíst článek › Stavební práce na mostě v těchto dnech finišují. „Jsou položené veškeré povrchy, je osazena protihluková stěna a čeká se na montáž svodidel. Provádějí se také dokončovací práce - vodorovné a svislé dopravní značení a terénní úpravy,“ shrnul. Autostráda Olomouc - Šternberk? ŘSD jde pro důležité razítko Přečíst článek › Úleva pro místní, zrychlení pro tranzit Po spuštění estakády se doprava ve směru od Olomouce a Ostravy převede na nový most a auta se tak vyhnou dopravně zatíženému podjezdu v Předmostí. „Nejvíce to tedy pomůže tranzitní dopravě, která přijíždí od Olomouce a bude mít přímé napojení na ulici Polní, a samozřejmě se zásadně uleví i všem obyvatelům Předmostí, Čekyně, Penčic a Popovic, takže budou po spuštění okružní křižovatky u Lidlu bez problémů projíždět do svých místních částí,“ řekl. Po spuštění estakády se začne intenzivně pracovat na výstavbě nové okružní křižovatky u Lidlu, která by měla být hotová nejpozději do konce září Estakády, obchvaty... Podívejte se na největší stavby v kraji. Co se dál chystá? Přečíst článek ›