Hotovo by mělo být letos v září.

„V areálu, který se začlení do stávajícího univerzitního kampusu, vznikne Centrum inovací a transferu UP, jehož hlavním posláním je transfer technologií a znalostí z UP. V Centru a v návaznosti na něj by měly vznikat inovativní firmy jak s technologickým, tak znalostním zaměřením. Bude se jednat především o firmy v oborech zahrnujících optiku, zdravotnictví, nové materiály, ale také pedagogiku, filozofii, právo, IT či kreativní průmysl,“ přiblížil mluvčí UP Egon Havrlant.

Zelená fasáda, obchody i terasa

V Centru inovací a transferu UP se bude setkávat věda a výzkum s komerční sférou.

„Firmy, které budou mít sídlo v této unikátní budově, využijí potenciál spolupráce s UP a tím mohou lépe akcelerovat svůj byznys. V budově se počítá se zasídlením nových firem vznikajících při UP. Naleznou zde příjemný coworking, kde budou moci navázat spolupráci či si rovnou pronajmout kancelář nebo laboratoř pro svou práci,“ přiblížil mluvčí.

V přízemí budou vedle vnitřních parkovacích stání také dvě obchodní jednotky, ve vyšších patrech potom kanceláře, laboratoře, prostor pro coworking a jednací místnosti.

Pro odpočinek bude uživatelům a návštěvníkům Centra sloužit atrium a také terasa navazující na prostory coworkingu.

„Celý areál je navržen se zřetelem k udržitelnosti, takže na fasádě budou plochy s vysázenými rostlinami, které se budou zalévat zachytávanou dešťovou vodou, a v okolí je plánováno množství zeleně, čímž se bude celý prostor přirozeně ochlazovat,“ poukázal Havrlant.

Na podzim v provozu

Stavba běží podle časového harmonogramu, a to i přes počáteční potíže s nedostatkem stavebního materiálu, které byly způsobené válkou na Ukrajině.

„Kolaudace novostavby by podle předpokladů měla proběhnout na přelomu léta a podzimu letošního roku tak, aby objekt mohl už od začátku října přivítat své první nájemníky,“ sdělil Havrlant.

UP počítá s náklady na stavbu ve výši cca 170 milionů korun bez daně, přičemž tato částka je ze tří čtvrtin spolufinancována z fondů Evropské unie.

Fotogalerie: Z diskotéky na moderní vědecké centrum