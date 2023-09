Na Envelopě, v místech, kde v minulosti stála největší olomoucká diskotéka Dance Hall Envelopa, vyrostlo unikátní centrum, v němž se budou setkávat věda a výzkum s komerční sférou. Moderní pětipodlažní budova Envelopa Hub zaujme už na první pohled. Nepřehlédnutelná je vertikální zahrada na fasádě, kterou tvoří na 18 tisíc rostlin.

Na místě slavné diskotéky na Envelopě otevřela UP unikátní prostor, kde mohou sdílet své znalosti výzkumníci, firmy i studenti. | Video: Tauberová Daniela

V těchto dnech dokončené Centrum inovací a transferu technologií Univerzity Palackého v Olomouci (UP) chce nabídnout těsnější spolupráci mezi institucemi a firmami, rychlejší uvádění výsledků výzkumu do praxe i místo pro nové projekty.

Poskytnout může špičkové zázemí firmám zaměřeným mimo jiné na optiku, zdravotnictví, nové materiály či informační technologie. Veřejnost může využívat i prostor pro coworking a kavárnu. Ta se brzy otevře v levém křídle budovy.

„Podobné místo dosud v Olomouci chybělo. Je dobře, že je to právě naše univerzita, která vybudovala prostor pro realizaci inovativních nápadů, z nichž bude mít užitek celá společnost. Mám zároveň radost, že tato stavba už nyní zaujala odbornou veřejnost a byla nominována na cenu Podnikatelský projekt roku,“ uvedl Martin Procházka, rektor UP.

Budova bývalé diskotéka na Envelopě před zbouráním

Nová budova podstatně rozšířila zázemí Vědeckotechnického parku UP (VTP UP).

„Centrum inovací a transferu technologií by se mělo stát místem, kde se akademický svět potkává s praxí. Je skvělé, že se podařilo vytvořit moderní prostor propojující univerzitu, kraj, město, státní správu i podnikatelskou sféru,“ řekl Petr Kubečka, ředitel VTP UP. Jak dodal, univerzita chce usnadnit převádění výsledků výzkumu svých odborníků do praxe, což bude právě smyslem spolupráce institucí a firem sídlících v nových prostorách.

Srdcem nového objektu je moderní coworking Element sloužící ke sdílení zkušeností, znalostí či inovativních nápadů.

„Využívat ho mohou studenti, podnikatelé i firmy. Zájemci si mohou pronajmout 28 pracovních míst s možností přístupu v nepřetržitém režimu, konat se zde budou pravidelně i akce pro veřejnost, jako jsou besedy a workshopy,“ popisoval mluvčí UP Egon Havrlant.

Budova je také sídlem Digitálního inovačního hubu Digi2Health, který sdružuje UP, Fakultní nemocnici Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK). Envelopa Hub bude sloužit i popularizaci vědy – Pevnost poznání UP v prostorách otevře novou technologickou laboratoř UP_LAB.

Envelopa Hub nabízí celkem 35 kanceláří a laboratoří, dvě venkovní atria. K dispozici je 50 parkovacích míst a dvě nabíjecí stanice pro elektromobily.

Zajímavostí je hned ve vstupním foyer keramická stěna s originálním rukopisem významného keramika Imricha Vaneka a jeho ženy Oľgy Vanekové. „Mozaika z 90. let byla odborně sejmuta při demolici budovy, která zde původně stála,“ vysvětlil mluvčí UP Egon Havrlant.

Celkové náklady na vybudování špičkového centra činily bezmála 222 milionů korun, významnou část, přibližně 150 milionů korun, poskytla Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.