VIDEO: Envelopa je pryč, na místě slavné diskotéky tancují bagry

Demolice areálu, ve kterém v devadesátých letech fungovala jedna z největších olomouckých diskoték Envelopa Dance Hall, po Novém roce pokračuje. Do univerzitní budovy se již na podzim zakousla technika a postupně jde k zemi. Na vyčištěném pozemku se stavbaři pustí do výstavby moderního univerzitního Centra inovací a transferu, které propojí vědu a byznys. Špičkové zázemí by mělo být hotové zhruba do dvou let.

Bourání areálu na Envelopě v Olomouci, leden 2022 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová