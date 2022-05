Castingy letošního ročníku prestižní soutěže se v Galerii Šantovka uskuteční 21. května od 15.00 hodin.

Jak vzpomínáte na svůj první casting v životě, který jste absolvovala v Galerii Šantovka v Olomouci?

Pořád nechápu, že už to budou skoro tři roky od toho, co jsem byla na castingu Schwarzkopf Elite Model Look. Za tu dobu se toho v mém životě změnilo hodně. Pamatuji si ale, že jsem si v tu dobu vůbec nevěřila, a kdyby mi někdo tehdy řekl, že za pár let budu dělat modeling v Asii, nejspíš bych se tomu zasmála.

Kdo je Vaším vzorem ve světě modelingu?

Mým vzorem v modelingu je už dlouhou dobu americká topmodelka Meghan Roche. Nejvíce na ni obdivuji, že i přes to, co v tak mladém věku dokázala, je pokorná a stojí nohama na zemi. Také se mi na ní líbí, že si ze sebe na sociálních sítích dokáže udělat srandu a na nic si nehraje.

Na casting díky sestře

Kdy jste se vlastně o něho začala zajímat, jaký byl ten impuls – zkusit se stát modelkou a třeba v budoucnu i tváří nějaké módní značky?

Před mým castingem, který jsem absolvovala právě v Galerii Šantovka, jsem se o modeling vlastně ani nijak zvlášť nezajímala. V té době jsem znala maximálně pár jmen světoznámých modelek, ale to bylo tak všechno. Na casting jsem šla díky mé sestře, která mě k tomu namotivovala, takže nebýt jí, nevím, jestli bych se k modelingu vůbec dostala.

Máte nějaký vysněný módní dům (značku), jehož modely byste ráda prezentovala na módním mole?

Mým snem by bylo jít přehlídku pro značku Chanel. Nejenže je to moje nejoblíbenější značka, ale módní přehlídky tohto módního domu patří mezi mé oblíbené. Také mě baví Celine a Saint Laurent.

Jak se změnil váš život po vítězství ve světové soutěži Elite Model Look?

Hned po vítězství jsem fotila s mnoha českými návrháři, nafotila titulní stranu časopisu Dolce Vita a následně odletěla do Jižní Koreji, kde mám v současné době pracovní příležitosti.

Co vás více baví – přehlídková mola nebo módní focení nejrůznějších kampaní?

Obojí má samozřejmě své kouzlo, ale osobně mě zatím asi více baví módní focení. Možná je to i tím, že jsem zatím neměla možnost jít moc přehlídek, a proto nemám úplně srovnání. V Koreji jsem zatím šla jednu přehlídku, jinak tady jenom fotím různé fashion lookbooky, editoriály a každé focení si maximálně užívám.

Kde je pro vás ten pomyslný vrchol modelky a vítězky tak prestižní soutěže?

Pro mě osobně by byl největší úspěch se objevit na titulní straně prestižního časopisu Vogue a jít přehlídku pro již zmiňovaný Chanel nebo Prada.

Ještě studujete gymnázium, ale přemýšlíte už teď kam se třeba dál vydáte i profesně, pokud byste třeba nebyla modelkou? Měla jste nějaké dívčí sny o budoucím povolání?

Po gymnáziu bych chtěla studovat vysokou školu. Záleží samozřejmě ale na tom, kolik práce, co se týče modelingu, budu mít a jak bych skloubila školu s cestováním. Z vlastní zkušenosti totiž teď z Koreji vím, že učit se, opisovat zápisy do školy, do toho mít hodně focení a k tomu ještě několik castingů denně je náročné. A jestli přemýšlím o tom, co budu dělat, pokud bych nebyla modelkou? Vůbec. Myslím si, že pokud v životě něco opravdu chcete, nebudete v mém mladém věku o plánu B přemýšlet. Mým vysněným povoláním v dětství bylo ale vždy stát se zpěvačkou nebo herečkou.

Z Moravy mi chybí příroda

Momentálně většinu času trávíte v Asii. Jak snášíte odloučení od rodiny?

Upřímně jsem si myslela, že to budu snášet mnohem hůř. Ze začátku to pro mě bylo samozřejmě náročné, protože to je přeci jenom moje první cesta do zahraničí bez rodiny a ještě k tomu na tři měsíce. Každý den jsem ale s rodinou v kontaktu a také si myslím, že kvůli tomu, že tady mám hodně práce, tak nad tím ani nemám čas přemýšlet.

Co vám chybí z rodné Moravy, kromě rodiny a přátel? Je něco, bez čeho je těžké v Koreji žít?

V Koreji mi hodně chybí příroda, na kterou jsem celkově z Česka zvyklá a kterou mám konkrétně na Moravě velmi ráda. Je dost těžké, zvláště v Soulu, najít v okolí aspoň kus přírody. A když se rozhodnete jít na procházku do parku, nejenže tam nenajdete moc zeleně, ale také je tam vždy hodně lidí.

V mládí chce člověk zřejmě procestovat celý svět… Ale je nějaká země, kontinent, který chcete více poznat – váš cestovatelský sen?

Mým snem už odmalička je více procestovat jih Francie. Samozřejmě bych se jednou chtěla podívat do Paříže, ale více mě lákají města jako Cannes, Nice nebo třeba Saint-Tropez. Také bych se chtěla podívat do Provence. A nikdy bych si nemyslela, že to řeknu, ale poslední dobou bych se také s modelingem chtěla podívat do Tokia.

Co na vaše úspěchy říká nejen rodina, ale především vaše okolí – přátelé, spolužáci?

Mám to štěstí, že nejenže moje rodina, tak i moji přátelé a spolužáci mě v tom podporují a přejí mi to. Nedokážu si představit, že by mě v tom moje okolí nebo dokonce moje rodina nepodporovala.

PETR HLÁVKA