Tradici koncertů na Štědrý den založil váš dědeček, pak na ni navázal tatínek. Jak těžké pro vás bylo rozhodování, zda v ní dál pokračovat? A jak vnímáte negativní reakce některých lidí, kteří kritizují, že jsou koncerty dva - jeden na náměstí a druhý na parkovišti u kina Hvězda…

Musím přiznat, že mě některé reakce na facebooku zaskočily. Vždycky se ale najdou lidé přející a lidé nepřející. Je třeba to neřešit a jít dál, i když to člověka zamrzí. Pevně věřím, že v příštím roce bude jeden společný koncert na náměstí, protože by to bylo pěkné spojení Přerova a zároveň pocta tatínkovi i dědovi. Jsem ráda, že jsme se nakonec rozhodli koncert na Štědrý den uspořádat, přestože jsme ho původně dělat vůbec nechtěli. Táta by byl určitě rád - v době covidu se totiž koncerty konaly on-line bez publika a on se na ten letošní opravdu těšil. Jsem přesvědčena, že se bude koncert líbit a lidé nás přijdou podpořit. Kdo jiný by měl v tradici pokračovat, když ne já?

Kdo na „štědrodenním“ koncertu vystoupí? Chystáte i nějaké překvapení?

Chtěli bychom zachovat formát koncertu, jaký měl táta. Lidé se mohou těšit na dvě hodiny pěkných vánočních písniček v podání jeho skupiny Black Rose, ale i dalších hudebníků, kteří s tátou v minulosti spolupracovali. Budeme stejně jako dříve vypouštět balónky do nebe těm, kteří nás opustili, zazní i koledy. Chceme vzpomínat na tátu i na dědečka a připravujeme samozřejmě i nějaké překvapení, které ale nebudu prozrazovat. S organizací mi hodně pomáhá tátova kapela Black Rose s Tomášem Hambálkem. Samozřejmě, že nervy pracují, protože nikdy odpovědnost za celý koncert neležela na mně. Ale věřím, že to zvládneme. V koncertech bychom chtěli pokračovat i v příštích letech - a jsem také moc ráda, že nás podpořili i sponzoři - i když jsme se rozhodli doslova za pět minut dvanáct. Všichni byli moc vstřícní a pomohli nám.

Vystoupí na pódiu i známé osobnosti, které s Pavlem Novákem v minulosti spolupracovaly?

Na poslední chvíli odřekl svou účast Petr Šiška, který s tátou tvořil dvojici Šlágr kluci. Musím přiznat, že to pro mě bylo trochu zklamání, protože jsme od něj do poslední chvíle ten příslib měli. Ale i tak se lidé mohou těšit na dvouhodinový program v duchu, na jaký byli léta zvyklí. Koncert začíná v 10 hodin a uskuteční se na parkovišti u kina Hvězda.

Trávím spoustu času v tátově pracovně

Koncertování na Štědrý den je typickou přerovskou tradicí. Lidé z okolních měst často nechápou, že se Přerované chtějí na Štědrý den potkat a pozdravit s přáteli. Jak jste jako dítě vnímala fakt, že zatímco si jiní užívají vánoční pohody, u vás doma byl každý Štědrý den ve znamení shonu a stresu?

Nikdo mi to asi nijak nevysvětlil. Prostě jsem to brala tak, že to ke Štědrému dni prostě patří. Vždycky to ale byly nervy. Řešili jsme koncert doma už od rána, aby všechno klaplo. Někdy tátovi třeba odešly hlasivky, takže z toho měl nervy, celý den byl jaksi rozlítaný. Pro mě byl tedy Štědrý den vždycky chaotický a vlastně si jej bez toho zmatku a nervů ani nedokážu představit (smích). S tátou jsme spolu vždycky chodili na Štědrý den zapálit svíčku na hřbitov, po koncertě jsme ale byli doma všichni večer unavení, takže se šlo spát po rozbalování dárků poměrně brzy. Spousta lidí má spojený Štědrý den právě s tímto koncertem, takže si myslím, že kdyby nebyl, pro spoustu lidí by to byl šok. I pro nás by to byl šok. Když bude, budu mít pocit - takto by to táta chtěl.

Pavel Novák a Eliška Nováková - Jsi tu blízko

Zdroj: Youtube

Budete dál pokračovat i v tradici dětských koncertů?

Ano, budeme jezdit po školách a školkách s výchovnými pořady, protože jsou moc hezky udělané. V době covidu jsme s tátou jezdili do školek s dětskými programy, hráli jsme dokonce i v zimě na zahradách, takže vím, jak to chodí - i když na mně nikdy neležela ta hlavní zodpovědnost. V dětech je budoucnost a mám k nim stejně jako táta blízko. Písničky dědy a táty by podle mě neměly upadnout v zapomnění, protože udělaly radost spoustě generací. Těším se na spolupráci se školami i školkami a první koncert se uskuteční ještě v prosinci v Želatovicích.

Jak těžké bylo zvládnout minulé měsíce, kdy jste se musela vyrovnat se ztrátou nejbližšího člověka?

Bylo to těžké, stále je to jako na houpačce. Někdy se cítím špatně, jindy trochu lépe. Zvlášť v období Vánoc to na člověka padá, protože si vybavuje všechny společně prožité chvíle. Pořád si to neuvědomujeme a čekáme, že taťka zase přijde domů….Spousta věcí se pro mě po jeho odchodu změnila. Zatímco dříve jsem si ráda přispala, teď jsem už od pěti ráno vzhůru a hlava mi jede na plné obrátky - přemýšlím, co je potřeba zařídit, vyřídit. Takto přesně to měl taťka - nemohl často kvůli různým chystaným projektům spát a já nechápala, proč. Teď už to chápu. Je to těžké a bude to ještě těžké. Trávím teď spoustu času v tátově pracovně, je mi tam dobře. Našla jsem v počítači třeba fotky z dětství a videa, která jsem nikdy předtím neviděla. Pracovnu jsme zanechali v podobě, jaká byla, když táta žil.

Už víte, kde budete trávit Štědrý den?

Když žil ještě děda, trávili jsme Vánoce všichni společně. Často jsme také jezdívali na svátky na chalupu, kde je v zimě opravdu krásně. V posledních letech jsme byli na Štědrý den u nás a babička vždycky přišla za námi. Tento rok ale nevíme, jak nám bude - je těžké cokoliv dopředu plánovat. Bratr Filip s námi letos přímo na Štědrý den nebude, protože zrovna ten den hrají. Přijede ale mezi svátky, takže budeme spolu. Bude s námi i můj přítel, který mi hodně pomáhá.

Když se vrátíte do vzpomínek - jaký byl váš nejkrásnější vánoční dárek?

Asi to byl řetízek od tatínka. Až zpětně si člověk uvědomuje, že to nejdůležitější je být spolu.

Co byste popřála Přerovanům do Nového roku?

Ať jsou hlavně šťastní a zdraví. Ať je ten další rok lepší než ten letošní a váží si toho, že mohou být se svými blízkými. Ať si váží každé minuty, protože nikdy nevíte, co se může stát.

