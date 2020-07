Prodej elektronických jízdenek olomouckého Dopravního podniku přes aplikaci SEJF je teď další možností k takzvaným SMS jízdenkám, o které je stále větší zájem. Aplikace umožní nákup dalším lidem, kteří dosud nemohli SMS jízdenky využívat.

„Tedy cestujícím s blokovanými Premium SMS službami a cestujícím, kteří nemají telefon se SIM kartou českých operátorů. Nabízí zlevněné elektronické jízdenky pro cestující juniory, studenty a důchodce,“ informovala mluvčí DPMO Martina Krčová.

Aplikace SEJF je zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play. Platby za jízdenky je možné provádět po registraci prostřednictvím platební karty spárované s aplikací SEJF nebo ze SEJF účtu.

„SEJF účet je elektronická peněženka, kterou je možné dobíjet převodem nebo inkasem z bankovního účtu nebo ihned mobilním telefonem. SEJF účet je vhodný například pro cestující seniory, kteří ještě nedisponují platební kartou,“ vysvětlila Martina Krčová.

Prostřednictvím aplikace si lidé mohou koupit jízdenku za 18 korun s platností na 50 minut v pracovních dnech a 70 minut o víkendech a svátcích, zlevněnou jízdenku za 9 korun se stejnou dobou platnosti vhodnou pro děti od 6 do 15 let nebo jako přepravné za zavazadlo či psa. K dispozici je také jízdenka za 46 korun s platností na 24 hodin a zlevněná jednodenní jízdenka za 23 korun pro juniory od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a důchodce do 65 let.

Základní jízdenky za 9 a 18 korun mají, stejně jako SMS jízdenky, prodlouženou platnost o deset minut oproti těm papírovým. Pro zjednodušení plateb si cestující mohou přidat nejčastěji používané jízdenky do úvodního menu aplikace SEJF. „Elektronické „lístky“ zakoupené přes tuto aplikaci platí jen na linkách olomouckého Dopravního podniku, na což je cestující upozorněn po zvolení požadované jízdenky a před potvrzením platby přímo v aplikaci,“ dodala mluvčí DPMO.