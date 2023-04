Jezdí se s ním velmi dobře. Automobil se spalovacím motorem však zatím plně nenahradí. Takové jsou ve stručnosti zkušenosti Záchranné služby Olomouckého kraje (ZZS OK) po třech měsících testování zapůjčeného elektromobilu.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje v ostrém provozu testovala elektromobil Volkswagen ID.4 GTX | Foto: ZZS Olomouckého kraje

Záchranáři si chtěli ověřit, zda a za jakých podmínek by bylo možné v budoucnu zařadit elektromobily nastálo nejen do vozového parku ZZS OK, ale i na další zdravotnické záchranné služby v České republice.

Od listopadu loňského roku nasadili záchranáři elektromobil Volkswagen ID.4 GTX jako lékařský vůz v systému rendez-vous v Olomouci a širším okolí.

Jezdil ve dvanáctihodinovém provozu pouze na denní směně. Přes noc probíhalo nabíjení.

Za tři měsíce s ním najezdili 6002 kilometrů, v průměru 2000 kilometrů za měsíc.

„Vozidlo vykazovalo vysokou míru spolehlivosti a za celou dobu nedošlo k závadě, která by znemožnila pokračovat v jízdě k pacientovi,“ popisovala mluvčí ZZS OK Lucie Mikisková.

Problémy s eskalátory na olomouckém nádraží. Proč nejezdí

Plus: rychlost a jízdní vlastnosti

Za tři měsíce se podle mluvčí vyskytly jen dvě drobné závady, a to porucha natáčení světlometů a porucha infotainmentu. Ty byly autorizovaným servisem bezodkladně a rychle odstraněny.

Řidiči si u elektromobilu pochvalovali hlavně jeho velmi dobré jízdní vlastnosti, a to i ve ztížených podmínkách na zasněžené vozovce.

Ocenili akceleraci, která je u elektromobilů obecně lepší, než u aut se spalovacími motory, a rychlost.

Mínus: dojezd a asistenti

Výhrady měli řidiči zejména ke krátkému dojezdu, a to i při plném dobití po celonočním nabíjení, a fakt, že vozidlo nemohlo být na směně nasazeno po dobu 24 hodin.

„Další výhrady měli ke složitosti ovládání infotainmentu, který odváděl pozornost od řízení. Pro vozidlo zvláštního určení s právem přednosti v jízdě byla také velmi problematická opakovaná deaktivace některých asistentů, které při jízdě s výstražným světelným a zvukovým zařízením obtěžovaly, a které se po vypnutí motoru a opětovném nastartování vozidla zase automaticky aktivovaly,“ vyjmenovávala mínusy.

Na Sv. Kopečku vznikne nová zahrada, s terasou i kavárnou. Takto má vypadat

Podle ředitelky ZZS OK byla možnost otestovat plně elektrické vozidlo cennou zkušeností pro záchranáře.

„Za dobu zápůjčky jsme se dost poučili a nasbírali jsme zkušenosti nejen z jízdy samotné, ale v celém pohledu na údržbu, nabíjení a provozování takového vozidla,“ hodnotila Andrea Rakovičová.

Reálný dojezd elektromobilu Volkswagen ID.4 GTX1 na jedno nabití se pohybuje v rozmezí 340 – 480 kilometrů. Vůz s pohonem všech kol a výkonem 220 kW (299 koní) zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,2 sekundy.

Cena nového ID.4 GTX začíná u prodejců na necelých 1,645 milionu korun.

Volkswagen ID.4 GTX

Technické údaje:

Kapacita baterie: 77 kWh

Pohon: všechna kola

Maximální rychlost: 180 km/h

Komb. spotřeba (Wh/km): 18,6 kW/100 km

Délka: 4582 mm

Šířka: 1852 mm

Výška: 1619 mm

Rozvor: 2769 mm

Celková přípustná hmotnost: 2750 mm

Velikost zavazadlového prostoru: 543 litrů

Provozní hluk: 68 dB

Emise C02: 0 g/km

Zdroj: ZZS OK