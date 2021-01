Stavbaři se mezi Uničovem a Šumperkem pustí do práce v únoru, elektrické vlaky by měly na celé trati začít jezdit v prosinci 2022.

Správa železnic v minulých dnech podepsala smlouvy na elektrizaci dvou zbývajících úseků: mezi Uničovem a Libinou a mezi Libinou a Šumperkem.

První jmenovaný provede za 1,65 miliardy korun konsorcium firem OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha.

Blíže Šumperku budou pracovat firmy Subterra, Porr a Eltra za 1,36 miliardy korun. Na obou úsecích práce poběží současně.

První výluka je naplánovaná na 11. února.

Teď raději autem



Paní Eliška žije v Novém Malíně a pracuje v Olomouci. Do svého zaměstnání dojede autem zhruba za hodinu. Přepravovat by se mohla i vlakem, cesta by jí však trvala o dvacet minut déle, z olomouckého nádraží by navíc musela dojít pěšky nebo tramvají.



„Řídit mě moc nebaví, ale nechci cestou do práce a z práce trávit denně tři hodiny. Navíc teď vlaky kvůli opravám trati u Šternberka nejezdily a náhradními autobusy by to trvalo ještě déle. Pokud by jezdil vlak rychleji, uvažovala bych o něm,“ říká.

Nová nástupiště i zastávky

Kompletní rekonstrukce trati a její elektrizace zkrátí jízdní doby, zvýší i bezpečnost cestujících. Vlaky mezi Uničovem a Šumperkem budou moci jezdit až stokilometrovou rychlostí.

V současnosti mohou soupravy v tomto úseku jezdit maximálně sedmdesátkou. Trakční vedení bude stavěno na stejnosměrnou soustavu, počítá se nicméně s budoucím přechodem na soustavu střídavou.

Všechny stanice a zastávky v úseku z Uničova do Šumperka dostanou nová bezbariérová nástupiště.

„V blízkosti stávajícího přejezdu v Troubelicích bude zřízena nová zastávka Troubelice střed, která bude sloužit cestujícím namísto dnešní železniční stanice. Ta se změní na výhybnu,“ popsala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V Libině a Troubelicích stavbaři zrekonstruují současné výpravní budovy pro umístění stavědlové ústředny a dalších technologií.

Přestavba čeká zastávku v Novém Malíně, kolejové rozvětvení se posune až za nově upravený železniční přejezd směrem k Šumperku.

Modernizace a doplnění bezpečnostních prvků je ostatně naplánováno na přejezdech v celém úseku.