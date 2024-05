Legendární Eliška Junková je dodnes inspirací, a to nejen díky svým výsledkům v motorsportu. „Náš muzikál zachycuje nejen Elinu jízdu za vavříny, ale především cestu životem. Vydává se směrem do hlubin její duše. Svoboda rozhodnout si o svém osudu, vybrat si svoji vlastní cestu třeba navzdory všem, to je jedna stránka mince. Jak ale dokázala pověsit závodní volant na hřebík, aniž by na ní byla po zbytek života patrná hořkost? Odejít je umění a odejít bet trpkosti, to chce moudrost. Cesta Elišky Junkové po závodních tratích je jistou cestou ke zmoudření a cestou k sobě samé. Ela v našem muzikálu musí poznat, co je její pravé já. Co ji hnalo být nejlepší, pokořit muže? Když to zjistí, dokáže hrdě skončit a zachovat si svobodu,“ uvedl dramatik a bývalý dlouholetý dramaturg libereckého divadla Tomáš Syrovátka.

Nová hra psaná přímo pro Moravské divadlo Olomouc

Novou hru psal přímo pro Moravské divadlo v Olomouci. „ELA! není tak úplně typem textu, který by nějak zásadně vycházel z jednoho konkrétního herce. Ano, myslel jsem na ně. Ale především jsem psal text na tělo celému souboru, divadlu, diváctvu. Prostě jsem se snažil, aby ELA! zapadla do toho, jaké divadlo se v Olomouci dělá a v jakém prostoru bude inscenace uváděná,“ prozradil Syrovátka.

Šéfa činohry Romana Vencla oslovil Tomáš Syrovátka již před dvěma lety.

Zajímavosti ze života Elišky Junkové - Narodila se jako Alžběta Pospíšilová v roce 1900 v Olomouci.

- Po studiích nastoupila do nově vznikající pobočky Pražské úvěrní banky, kterou v Olomouci zakládal Čeněk Junek.

- Vzal si ji s sebou i do Brna, kde otevíral další pobočku. Eliška se zde věnovala studiu jazyků, dokonce studovala hudbu u Leoše Janáčka, toužila cestovat a poznat svět.

- Odjela na stáž do Francie, kde se opět setkala s Čeňkem a navštívila s ním pařížský autosalon. Na něm se společně zamilovali do stroje Bugatti T30 a začala se psát jejich společná závodní historie a láskou naplněný vztah.

- V době, kdy ženy v Československu teprve získaly volební právo, Ela složila řidičské zkoušky a začala závodit v ryze mužském sportu. Úspěchy se dostavily záhy, ve svém voze Bugatti T35 zvítězila na závodech doma i v zahraničí.

- Vrcholem kariéry byla účast na sicilském závodě Targa Florio v roce 1928, na kterém se i za neuvěřitelně těžkých podmínek v celkovém pořadí umístila pátá a získala několik dílčích cen. Rozjetou kariéru ale v témže roce ukončila nehoda, při níž Čeněk přišel o život.

- Eliška Junková zemřela v lednu 1994 v Praze Zdroj: Moravské divadlo Olomouc

„Jeho nápad mě okamžitě zaujal, protože mám rád, když se divadelní příběhy propojují s danou lokalitou a místními osobnostmi. Z naší první schůzky vyplynulo, že by tomu autor chtěl dát muzikálovou formu, což mě, přiznávám, trochu vyděsilo, protože tento žánr nepatří zrovna mezi mé oblíbené a nikdy jsem ho ještě nedělal,“ přiblížil začátek spolupráce Roman Vencl.

Muzikál je sondou do psychologie

Hned po přečtení první verze scénáře se pro tuto hru nadchl a rozhodl se ji režírovat. „Byl jsem nadšen z toho, kolik témat muzikál otevírá, že neklouže jen po povrchu, ale je poměrně hlubokou sondou do psychologie a přemýšlení ženy, která ve dvacátých letech minulého století uchvátila doslova celou Evropu.“

Tomáš Syrovátka napsal před několika lety o Elišce Junkové rozhlasovou hru Zrada na trati, kdy některé motivy vycházející z biografických daností jsou logicky podobné, ale jedná se o zcela jiný text.

„Při psaní muzikálu jsem rozhlasovou hru vůbec neotevřel a nezkopíroval jsem žádnou pasáž. Jsou zde také i jiné postavy. A pro muzikál jsem se rozhodl kvůli metaforičnosti, kterou žánr obsahující písničky nabízí v mnohem větší míře než činohra. Když Ela absolvuje jeden závod za druhým a bere, abych tak řekl, všechno smykem, vzniká na jevišti i metaforický obraz života od mládí až po stáří. Naše inscenace rozhodně není jen biografií. Vnitřní Elin svět, to je skutečné jeviště našeho příběhu a také důvod, proč v našem muzikálu diváci neuvidí jen jednu Elu, ale Ely dvě, v mladším a starším věku,“ vysvětlil Tomáš Syrovátka.

O dokument se nejedná

Muzikál ELA! pracuje s historickými fakty, ale není dokumentární hrou. „Ke všem tématům přistupujeme s jistou hravostí a nadsázkou, takže muzikál je rozkročen někde mezi dokumentárností, lyričností a komediálností,“ objasnil Syrovátka.

Muzikál ELA! pracuje s historickými fakty, ale není dokumentární hrou.

Informace o životě a závodní kariéře Elišky Junkové autor a režisér čerpal z dostupných biografií a osobních výpovědí. Ve hře vystupují reálné osobnosti na pozadí reálných událostí, ale konkrétní situace a dialogy jsou smyšlené.

„Týká se to hlavně detailů jejího osobního života a vnitřního nastavení, které nás zajímají. V našem hledáčku je prakticky celý její život, ale jádro pozornosti směřujeme do dvacátých let 20. století, kdy zkusila usednout nejen vedle svého manžela Čeňka jako spolujezdkyně, ale také přímo za volant soutěžního vozu,“ sdělil Syrovátka.