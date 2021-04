O víkendu bude ve Šternberku závodit necelá stovka jezdců z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Francie nebo Švýcarska.

„Z nejrychlejších českých jezdců se můžeme těšit na Miloše Beneše, českou legendu v závodech do vrchu. Nebude chybět ani domácí Václav Janík, který má ve Šternberku velkou fanouškovskou základnu a trať velmi dobře zná. Na tento závod přijede také Petr Vítek, který také na této trati rozhodně není žádným nováčkem,“ informovala mluvčí AMK Ecce Homo Milena Schärferová.

Ve Šternberku se o víkendu pojede Mistrovství České republiky v závodech do vrchu, v závodech do vrchu historických automobilů, rovněž Česká Trofej, mistrovství Slovenska a mistrovství Zóny střední Evropy v závodech do vrchu historických automobilů.

Prosíme, nechoďte k trati

Pořadatelé získali výjimku pro pořádání závodů, kvůli koronaviru však nesmějí být přítomni fanoušci či diváci a to ani v parkovišti závodních strojů. O podívanou však nepřijdou.

„Máme k dispozici kamery, které budou vysílat online. Budeme přinášet zprávy, informace, fotografie a videa prostřednictvím sociálních sítí. Letos všechny fanoušky a diváky žádáme, aby nechodili k trati a sledovali dění okolo závodu z domu,“ apelovala Milena Schärferová.

Akce částečně omezí autobusovou dopravu, podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

Dopravní omezení

Od pátku do soboty ráno budou uzavřeny ulice Dvorská, Barvířská, parkoviště na Dvorské, autobusová stanice a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo. Od soboty do neděle do 18 hodin pak budou zavřeny navíc Horní náměstí a Opavská ulice. S úplnou uzavírkou je třeba o víkendu počítat také od křižovatky Sadové ulice po křižovatku se silnicí I/46 nad Lipinou.