FOTOGALERIE/ Jako černý den v životech čápů bílých v Olomouckém kraji si zapsali zvířecí záchranáři ze stanice v Bílé Lhotě-Pateříně letošní 12. červen. Po přívalových deštích, které způsobily bleskové povodně, našli ten den v hnízdě v Dlouhé Loučce tři uhynulá mláďata.

V záchranné stanici v Bílé Lhotě-Pateříně pečují o čápata a jejich otce, který přišel o křídlo. Matka s dalšími dvěma mláďaty zůstala na hnízdě. Sama by všechny letošní potomky neuživila, 24. června 2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Krátce před tím museli odebrat z hnízda v Mohelnici nejslabší čápata, která by nepřežila poté, co otec utrpěl těžké poranění křídla. Samice by všechny letošní potomky neuživila.