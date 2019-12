Na co by se měly připravit zejména desítky tisíc lidí žijící v bytových domech, kde přijímají televizní signál ze společné televizní antény, aby se neocitly bez televizního signálu zejména komerčních stanic, přestože budou mít doma nový televizor nebo set-top-box?

„I když nyní připravíme antény na nový formát vysílání, nemůžeme je v případě komerčních stanic dopředu spolehlivě přeladit na kmitočty, na kterých se ještě nevysílá. V příštím roce proto budeme muset provést opětovné přeladění,“ upozornil na největší problém Pavel Fryblík (na malém snímku vpravo), olomoucký specialista na montáže a servis společných televizních antén.

V tomto týdnu byl zahájen přechod na DVB-T2 u kanálů České televize v Praze a Středních Čechách. Kdy vypne olomoucký region?

Olomouc hraje hlavně na dva vysílače: Brno - Kojál anebo Praděd. Kojál k 31. březnu vypne programy České televize, která od tohoto dne bude vysílat už pouze v novém formátu DVB-T2. Ten už v současné době vysílá a lidé si ho mohou naladit. V případě Pradědu nastane situace o měsíc později.

Nejprve tedy vypne Česká televize a následně komerční stanice?

Je to určitá výhoda. Lidé, kteří se do té doby nepřipraví, si uvědomí, že musejí něco dělat, pokud chtějí sledovat televizi. Komerční stanice budou vypínat 4. května, v případě Kojálu, a u Pradědu to bude 1. června.

Koho se změna dotkne?

Jedná se o přechod na nový standard pozemního digitálního vysílání. Zpozornět nemusí ten, kdo má kabelovku či satelit. Majitelé rodinných domů, kteří mají na střeše individuální antény, z 90 procent nemusejí nic upravovat. Nicméně i zde může nastat problém, například pokud sloučili kanálovými slučovači více antén. Mnohem více nás čeká u společných antén na bytových domech.

Co je potřeba udělat se společnou anténou?

Společná anténa se musí rozšířit o příjem příslušných kanálů, na kterých funguje vysílání DVB-T2. Společnou anténu musíme doplnit o příslušné kanálové vložky nebo o programovatelný zesilovač.

Když už na STA programovatelný zesilovač mají?

Tam úprava spočívá pouze v přeprogramování. Kde jsou zesilovací vložky, doplní se příslušný kanálový zesilovač. Já ale doporučuji rovnou namontovat nový programovatelný zesilovač, to je ovšem potřeba vyhodnotit případ od případu i podle stavu stávajícího zesilovače. Každé řešení má své plusy i minusy.

Každý bytový dům se STA musí zavolat technika?

Drtivá většina. Společné antény na menších domech s menším počtem účastníků sice využívají širokopásmové zesilovače, což je podobné řešení jako na rodinných domech, ale i v těchto případech bych doporučoval alespoň prohlídku spočívající v provedení kontrolního měření, případně nastavení celého systému.

Měli by lidé v bytovém domě se společnou anténou řešit přechod na nové vysílání už nyní? Nebo stačí až na jaře?

Je dobré včas oslovit firmu, která se podívá na společnou anténu a domluvit se s technikem na dalším postupu. Stalo se, že i v případě domu, který má upravený zesilovač společné antény, se našly jiné problémy, které je zapotřebí do doby přechodu odstranit. Nyní je vhodná doba na řešení oprav různých rozvodů. Je potřeba myslet na to, že s blížícím se termínem bude problém sehnat technika.

S jakými náklady je potřeba počítat v případě společné televizní antény?

Od 1500 korun, kdy je provedeno pouze nastavení, po 8 až 12 tisíc v případě větších úprav spočívajících například v pořízení nového zesilovače. Pokud bychom prováděli zásahy na samotných anténách, bude cena ještě vyšší.

Když společenství vlastníků provede úpravy STA, znamená to, že televizory v bytech si poradí s novým formátem DVB-T2?

To je hojně rozšířený omyl. I po úpravě společné antény je samozřejmě potřeba mít novější televizor nebo set-top-box. Společná anténa se musí upravit, aby vůbec signál DVB-T2 došel do jednotlivých bytů a lidé si mohli připojit televizor, případně prostřednictvím set-top-boxu.

Televize starší pět let nebudou fungovat

Jak ale poznám, že právě moje televize je uzpůsobena na nový formát pozemního vysílání TV signálu?

Pokud má více než pět let, nebude fungovat. Uzpůsobeny jsou většinou televize mladší dva roky, maximálně tři roky. I když televizory s potřebnými parametry se začaly objevovat už v roce 2015. Lze to spolehlivě zjistit na internetových stránkách českých radiokomunikací dvbt2overeno.cz při zadání konkrétního modelu televize. A jakou televizi si nově koupit? Zejména starší lidé mi pokládají tuto otázku. Je třeba říci, že dnes by měly být všechny televize na trhu uzpůsobeny novému vysílání, stejně tak set-top-boxy.

Když bytový dům ještě letos provede potřebné úpravy a lidé si doma naladí kanály, jsou připraveni na změnu, která přijde zejména v květnu v případě komerčních stanic?

Je třeba zdůraznit, že současné multiplexy DVB-T2 jsou takzvané přechodové. Po úplném vypnutí vysílání DVB-T přejdou do finálních sítí, takže opětovně dojde ke změně kmitočtů kanálů. Lidé si tedy v květnu opět budou muset přeladit televize a set-top-boxy.

Kromě České televize?

Ta zůstane, jak je, nebude se muset přelaďovat. U ostatních programů nastanou změny. U některých bude stačit přeladit set-top-box nebo televizi, jenže určité programy budou vysílat na novém kanále, který v současné době nevysílá.

Co to bude znamenat?

U společných antén během května a června bude třeba provést přeladění. Bude se to týkat hlavně programů TV Nova a TV Barrandov. Pokud bychom neprovedli přeladění na společné anténě, lidé budou bez programů těchto komerčních stanic.

Ze dne na den? Tma v případě těchto komerčních stanic?

Naštěstí ve finální síti 22, jak se bude jmenovat, budou tyto programy až do 30. června. Budou dva měsíce, jeden v případě Pradědu, na přeladění stovek společných antén. Tedy poměrně krátká doba na přeladění všech společných antén.

Pro komerční stanice je výhodnější kabelovka

Na půdě bytového domu už mám moderní programovatelný zesilovač. Nelze provést nastavení předem?

Díky vlastnostem těchto zesilovačů lze „neexistující“ kanál nastavit už nyní. Ale nepůjde to ve všech případech. I když nyní připravíme antény na nový formát vysílání, nemůžeme je v případě komerčních stanic dopředu spolehlivě přeladit na kmitočty, na kterých se ještě nevysílá. V příštím roce proto budeme muset provést opětovné přeladění, nějakou korekci. Lidé by si proto měli uvědomit, že po úplném vypnutí stávajících multiplexů DVB-T bude ve většině případů potřeba ještě pozvat technika na společné antény, aby provedl další přeladění, protože část programů bude vysílat na kanálech, které ještě nevysílají.

Lidem je nabízeno jako řešení přechodu na DVB-T2 připojení na placené kabelové, satelitní či internetových služeb? Je to nejlepší řešení?

Tyto možnosti jsou úžasné a mají skvělé vlastnosti. Nicméně nabízet tyto placené služby seniorům, pro které je často problém zorientovat se v přepínání mezi čtyřmi programy na ovladači? To je nesmysl. A hlavně není férové to prezentovat, jako ideální řešení přechodu na DVB-T2. Přirovnal bych to jako řešit přezouvání auta na zimní gumy pořízením jiného auta. Jsou to dvě různé věci. Ale chápu, že pro komerční stanice je výhodnější, když co nejvíce lidí má kabelovku či satelit, protože když vysílají v pozemním příjmu, musejí platit provozovatelům vysílačů a to je stojí peníze. Oproti tomu z kabelovek mají příjem.

Pro seniory? Raději novou televizi

Zmínil jste seniory. Jsou pro ně set-top-boxy ideálním řešením?

Starám se o antény na domech s pečovatelskou službou a na domovech důchodců. Tuším, že to bude problém. Apeloval bych na to, pokud mají možnost, volit raději zakoupení nového televizoru. Možná by to babičkám a dědečkům mohly děti a vnoučata nadělit na Vánoce pod stromeček. Mít dva ovladače, od televize a set-top-boxu, to je pro ně zbytečná zátěž. Pamatoval bych taky na dostatečně velká tlačítka na ovladači.

A jak to bude s funkcí „červené tlačítko“? Například pro používání zpětného přehrávání programu?

U nákupu set-top-boxu je potřeba myslet na to, že funkce HbbTV u TV připojené k internetu mi s běžným set-top-boxem už nebude fungovat, pokud si nekoupím multimediální set-top-box s podporou HbbTV. Je podstatně dražší.

Pokud byste srovnal přechod z analogového vysílání na digitální před 10 lety a nynější přechod ze stávajícího digitálního na DVB-T2?

Paradoxně může být ten současný přechod náročnější, protože tenkrát měli lidé doma jednu televizi. Dnes ji mají v každém pokoji. To znamená pořízení tří set-top-boxů nebo variantu pořízení nového televizoru. Finančně to může být náročnější změna.