V Hranicích snad není nikdo, kdo by neznal Galerii M+M a její majitelku Annu Musilovou, které nikdo neřekne jinak než Anička. Právě o této drobné činorodé dámě se říká, že naučila Hraničany chodit na umění. Už téměř třicet let nabízí své prostory různým vystavovatelům, ale také k přednáškám, koncertům, recitálům, salonům a akcím jak pro dospělé, tak pro děti.

Majitelka hranické galerie Anička Musilová oslavila 90 let, na vernisáži tradiční velikonoční výstavy. 10. března 2023 | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

V pátek 10. března se zde konala vernisáž tradiční velikonoční výstavy. Při této příležitosti Anička Musilová oslavila úctyhodných 90 let. K jejímu životnímu výročí, které připadá na 11. března, ji popřáli nejbližší příbuzní, zástupci města, Společenského klubu panenka, přátelé, známí a obdivovatelé.

„Její neutuchající elán a obětavá příprava dalších projektů pro radost a potěšení všech občanů Hranic a širokého okolí, ale také zahraničních hostů, jsou pro ostatní vzorem a motivací,“ uvedl v proslovu hranický místostarosta Karel Machyl.

„Všem vám děkuji za krásnou oslavu, za gratulace a podporu. Jsem opravdu velice dojatá. Mám tu práci moc ráda, a tak doufám, že to se mnou ještě nějaký čas vydržíte,“ řekla na páteční vernisáži Anička Musilová, z níž stále čiší dost energie a životního elánu.

Výstava mapuje osudy lidí z Veselíčka, kteří byli odvlečeni do koncentráků

„Víte, já si myslím, že je důležité mít stále radost ze života, těšit se z maličkostí a do toho být trochu v pohybu,“ dodala recept na dlouhověkost oslavenkyně, která za svoji činnost získala už v roce 2005 Cenu města Hranic a nedávno převzala za mnohaletou vynikající práci ve prospěch Hranic ocenění v Senátu ČR od místopředsedkyně Jitky Seitlové.

Na oslavě svých narozenin nezapomněla poděkovat své dceři, synovi a nejbližším spolupracovnicím za to, že jí stále podporují a pomáhají jí s pořádáním a instalací výstav.

Výstavy trvají v Galerii M+M už 28 let

Ta první byla zpřístupněna už v roce 1995. „Dodnes si vybavuji první výstavu, kterou jsme tady uspořádali. Bylo to na Bílou sobotu. Vystavoval zde s mým manželem malíř a řezbář Zdeněk Smejkal, který bydlel na Hřbitovní. K tomu, abychom pořádali výstavy, dal ale vlastně impuls můj syn Jiří,“ zavzpomínala sympatická galeristka Anička Musilová.

Galerie M+M je umístěna ve vile, která se nachází naproti vchodu do arboreta Střední lesnické školy v Hranicích. Dům získala rodina Musilových v restituci po revoluci.

Na Veselíčku už se zdobí kraslice. Ozdobí velikonoční výstavu v Hranicích

„Patřil mému otci, kterému ho vyvlastnili za totality. Dlouhou dobu tu byly jesle,“ poodkryla část rodinné historie Anička Musilová, která měla velmi pestrý a někdy i strastiplný život.

„Maminka pocházela ze smíšené rodiny. Otec byl Ukrajinec a matka Maďarka. Rodiče ji zemřeli ve čtyřech letech. Poté byla umístěna do Česka do rodiny advokáta Táborského. Tam se jí dostalo velkého vzdělání. Sama se pak dostala do tíživé životní situace a byla nucena mě umístit do Dětského domova Dagmar v Brně. V devíti letech mě konečně mohla vzít k sobě,“ zavzpomínala Anička Musilová, která měla vždy velmi blízko k hudbě a dodnes má ve své galerii umístěný klavír a pod ním se skrývá harmonika.

Hlavní myšlenkou galerie je zpřístupnit umění všem, a proto je zde dobrovolné vstupné. Neodmyslitelnou součástí galerie M+M jsou dřevořezby Josefa Musila, které jsou celoročně k vidění na zahradě.

Současná prodejní výstava Velikonočních tradic zde bude přístupná až do Bílé soboty 8. dubna. Své rukodělné práce tu vystavuje přes čtyři desítky vystavovatelů převážně z Hranic a okolí.