„Byty v Praze jsou neskutečně drahé. Kdybych si měl teoreticky vzít hypotéku, měsíční splátka by spolkla dvě třetiny mé výplaty. Jednou z možností je, že bychom se vrátili na Jesenicko,“ nastiňuje muž.

Právě rodáci vracející se do regionu jsou jednou ze skupin, na které cílí záměr dostupného družstevního bydlení. Je postavený na tom, že město Jeseník poskytne právo stavby na svém pozemku.

S vybraným partnerem založí družstvo. To na parcele vybuduje bytový dům. Úkolem družstva je také během výstavby sehnat družstevníky, kteří budou v domě žít. Ti následně budou bydlení dlouhodobě splácet.

Bytový komplex s až padesáti jednotkami má vzniknout v prostoru dnešní louky mezi ulicemi Dukelská a Vrchlického.

„Formou veřejné soutěže budeme hledat partnera, který výstavbu bytového objektu připraví. Chceme rozšířit bytový fond a umožnit obyvatelům Jeseníku, ale nejen jim, pořídit si členský podíl v bytovém družstvu a zajistit jejich bytové potřeby,“ uvedl vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Byty pro lidi, ne na investice

Město v nejbližší době vyhlásí veřejnou soutěž. Ta by měla trvat zhruba čtvrt roku. V ní chce radnice najít partnera, který zajistí samotnou výstavbu a financování. S vybraným partnerem město uzavře smlouvu o spolupráci. Následně bude mít partner šest let na to, aby objekt navrhl, vyprojektoval, vyřídil všechna povolení, postavil, profinancoval, našel družstevníky a komplex bytových domů začal provozovat.

Partnerem projektu nemá být klasický developer, ale spíše finanční instituce typu banky.

Jeseník chce v projektu dostupného družstevního bydlení cílit na mladé rodiny s dětmi, lidi, kteří se do Jeseníku vrací, nebo se do něj chtějí přistěhovat.

„V tomto modelu může město moderovat, kdo se stane členem družstva. Aby se z toho nestaly investiční byty, protože tím z trhu mizí byty k rezidenčnímu bydlení a městu nepřibývají trvalí obyvatelé. Na nich z největší části stojí finance města. Naším cílem je, aby v těch bytech bydleli lidé,“ řekl místostarosta Tomáš Vlazlo.

V projektu by si mohly pořídit byty firmy pro své zaměstnance nebo tak může učinit i samotné město.

Podobně i v Brně

Jesenický projekt je ve svých parametrech unikátní, družstevní bydlení nicméně zažívá renesanci v celém Česku. Podobné projekty, jako je ten jesenický, připravují velká města, třeba Praha nebo Brno. Druhé jmenované počítá se sedmi lokalitami, v nichž by mohlo vzniknout zhruba sedmnáct set bytů.

„Městská družstva budou stavět za nákladové ceny, tedy bez zisku. Navíc úvěr si bude brát družstvo a nikoliv jednotliví družstevníci, tedy i úvěrující podmínky by měly být významně příznivější,“ uvedl náměstek města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Nově moravská metropole uvažuje také o takzvaném spolkovém bydlení. I v tomto případě nestaví developer a byty jsou tak pořízeny za nákladové ceny bez marže developerů.

