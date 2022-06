Obec začala vykupovat pozemky na jihozápadním okraji Odrlic před více než 10 lety. Kvůli rozvoji místní části schvalovala změnu územního plánu.

Obyvatelé tehdy nebyli proti tomu, aby se Odrlice rozrostly, a ornou půdu odprodali. Na zasíťování pozemků už ale nedošlo.

Rusáka vezmou na poli útokem, samosběr česneku u Olomouce startuje už brzy

„Začala se dělat kanalizace a cesty v obci. Nebyly peníze. Zkusili jsme to proto nabídnout developerům. Jeden se po letech našel. Nejprve si ale chce vše důkladně zkalkulovat, což je vzhledem k rostoucím cenám ve stavebnictví pochopitelné,“ reagoval starosta Senice na Hané Michal Tichý.

Být po odečtení nákladů na zasíťování pozemků na nule s cenou 4000 korun za metr čtvereční by v Odrlicích nedávalo smysl. Developer by prodával pozemky velmi obtížně.

Termín je nejistý

„Jsme ve fázi, kdy máme studii, jak by to mohlo vypadat, ale termíny odhadovat nebudeme,“ uvedl starosta. „Je možné, že se nakonec počká, až půjdou ceny materiálů dolů, a na realizaci dojde třeba za tři čtyři roky. Poptávka po rodinných dome bude,“ uzavřel Michal Tichý.

Podle investora se v Odrlicích nekopne do země letos a zřejmě ani příští rok. „Pokud bude do konce roku všechna dokumentace pohromadě, považoval bych to za zázrak. Na základě dokumentace nám budou firmy schopny podat nabídku. Víme, jak jdou ceny nahoru, ale je otázka, zda budou mít potřebné kapacity,“ uvedl k připravované infrastruktuře pro budoucí zástavbu v Odrlicích podnikatel Luděk Řípa.

Pod vodojemem na Nové Ulici mají moc velký tlak vody. Přepojí je jinam

Záměr s názvem „Vybudování nové TI, lokalita Odrlice – Záhumenice“ je nyní ve fázi zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Řeší dopravní infrastrukturu, vodovodní přípojky, kanalizaci, rozvod elektřiny a plynu, veřejné osvětlení.

Jak vyplývá z oznámení zveřejněného na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje, záměr připravuje území pro navrženou zástavbu rodinných domů „Odrlice – Záhumenice“. Ta je rozčleněna na čtyři lokality, což souvisí se stávajícími hranicemi parcel.

Stavět se má postupně na etapy. V součtu 59 rodinných domů.

Návaznost na vesnici

Území pro novostavby se nachází na jihozápadním okraji Odrlic a částečně sousedí se zahradami stávající zástavby, z ostatních stran navazuje na zemědělsky využívanou půdu.

Podobu nové zástavby definuje územní zástavbová studie, aby „nové“ Odrlice citlivě navazovaly na stávající vesnici. Novostavby by měly odpovídat charakteru zástavby na Hané.

„Máme přes sedmdesát čísel popisných. Stavět se má až šedesát domů? To jsou druhé Odrlice. Co nám to přinese, těžko odhadovat. Hlavně aby nová výstavba neohrozila zásoby vody, se kterou můžou být do budoucna problémy všude. Jinak to bude hlavně o lidech, kdo sem přijde a jaké bude soužití, pokud vůbec bude nějaké,“ zamýšlela se zhruba čtyřicátnice, která žije v Odrlicích. „Dopravně by nás snad neměli zatížit. Místa ve školách v Senici a Cholině snad budou, pokud nebudou vozit děti do Olomouce. Uvidíme. Je to ještě daleko,“ dodala.

"Kdo si to může dovolit?"

Podle zhruba pětašedesátníka čekají na stavební místa i místní a lidé ze Senice na Hané.

„Není kde stavět. Spousta lidí na to čeká. Otázka však bude, za kolik se budou pozemky prodávat. Dát tři miliony za pozemek a za další čtyři postavit? Kdo si to může dovolit,“ hodnotil senior z Odrlic.

Ani on si nepřál zveřejnit jméno. „Jsme malá dědina. Nechci se dostat do řečí,“ zdůvodnil.