„U těchto pěti majitelé na výzvy nijak nereagovali. Museli jsme stanovenou dobu počkat, než jsme mohli auto odtáhnout. A nyní je můžeme vydražit,“ sdělila mluvčí Města Zábřeh Lucie Mahdalová.

V Šumperku otevře nová „voška“, vzdělávat bude zdravotní sestry

Zkusili to už v Ústí

Dražba aut místní samosprávou je v Česku zatím výjimkou. „Našli jsme si, že v republice takto dražila dvě města. Právnička Města Zábřeh se zkontaktovala s Ústím nad Labem, poradili se a říkala, že si to tady můžeme udělat sami. Je s tím jen trochu práce,“ poznamenala mluvčí Mahdalová.

V Ústí nad Labem dražili loni v listopadu šestnáct vozů. Zájem o ně projevilo padesát lidí. Stejně jako v Zábřehu byla vyvolávací cena za každé auto tři sta korun. Největší zájem byl o bledě modrou Škodu 120. Její cena se vyšplhala na 35 500 korun. Celkově Ústí dražba vynesla 123 tisíc korun.

V Zábřehu vznikne parádní skatepark v lomu, další se chystá v Mohelnici

K mání třeba felicie či volvo

A jaké koráby silnic budou k mání v Zábřehu? Opel Astra Caravan 1,6, červená Škoda Felicia Combi, zlaté Volvo S60, zelený Volkswagen Vento 1,9D a bílá dodávka Peugeot Boxer. Auta byla uvedena do provozu mezi lety 1994 a 2003. Všechna jsou bez platné technické kontroly, bez technického průkazu a bez klíčů. Zájemci tak auta získají jako kus šrotu.

„Jsou to vozidla bez technické kontroly, lidé je mohou mít například na náhradní díly. Pokud s náhradními díly budou nakládat, měli by na to mít koncesi. Kdo si auto v dražbě koupí, musí si ho ihned odvézt,“ sdělila Lucie Mahdalová.

Křik a zápach na nádraží v Zábřehu. Posílíme ostrahu, slibuje Správa železnic

Dražba se v zábřežském areálu Separex v Leštinské ulici uskuteční 4. března v 9 hodin. O čtvrt hodiny dříve začíná prohlídka vozidel. Výtěžek poputuje na úhradu nákladů na odtah a odstavení vozidla. Pokud se auto nepodaří vydražit, bude následovat jeho ekologická likvidace.