Školáci v Drahanovicích v pondělí 5. února zahájili výuku v nové škole poskládané z mobilních kontejnerů. Historickou budovu místní základky musela obec vloni v srpnu jen pár dní před začátkem školního roku uzavřít na doporučení statika.

V Drahanovicích učí v nové, modulární škole. Budovu místní základky musela obec na doporučení statika v srpnu 2023 | Foto: Obec Drahanovice

Výuka od té doby probíhala v náhradních prostorách. Obec se nyní pustí do příprav výstavby moderní školní budovy. Modulární objekt následně odkoupí pro místní mateřinku.

„Během jednoho týdne jsme tehdy museli zajistit, přestěhovat a nechat schválit náhradní prostory pro zajištění vzdělávání. V následujících dnech a týdnech začal boj s časem a úřady, ale nakonec se podařilo téměř nemožné,“ shrnuli náročné období radní v příspěvku na sociální síti obce.

Drahanovice na doporučení statika zavřely školu. Učit se bude v zasedačce

Nové pololetí školáci s pedagogy zahájili v netradiční škole ze zapůjčených mobilních kontejnerů speciálně upravených pro výuku. Firma ji postavila a obec dovybavila na pozemku u fotbalového hřiště. Kolaudace objektu určeného prozatím k dočasnému užívání proběhla v minulém týdnu.

Obec chce v netradičním školním objektu uspořádat den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 13. února. Při vybudování této alternativy se Drahanovičtí inspirovali v Moravské Nové Vsi, kde vloni museli řešit podobou situaci a s prostory školy v podobě těchto kontejnerů již měli zkušenosti.

Prostor u vyhlášené zmrzlinárny ve Štarnově zkrásní. Budují tam vodní tahák

V historické budově drahanovické základní školy jsou ve velmi špatném stavu více než 100 let staré dřevěné trámy v mezipodlaží - přístavba prvního patra školy proběhla v roce 1908. Rekonstrukce by podle vedení obce vyšla odhadem na 80 až 90 milionů korun.

„Na lednovém zastupitelstvu jsme se domluvili, že pro školu postavíme novou ‚zelenou‘, pasivní budovu, která sice vyjde na více než 140 milionů korun, ale máme možnost na ni získat dotaci až ve výši 85 procent,“ sdělil starosta Tomáš Kröner.

Les větrníků na Olomoucku. Obce řeší nabídky, může vzniknout dlouhý pás vrtulí

Objekt by chtěla obec postavit v areálu mateřské školy. Budova mateřinky je také v havarijním stavu a obec by děti po dokončení nové základky přesunula do modulární školy, kde by navíc bylo možné otevřít místo stávajícího jednoho dvě oddělení.

„Zapůjčené moduly má obec nyní v pronájmu na 36 měsíců. Poté bychom je od firmy odkoupili,“ dodal starosta Drahanovic.