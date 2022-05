Kapli, do které napálilo auto, přesouvají. Bude dál od cesty

Dřevěné vzpěry drží pohromadě poškozenou kapli sv. Floriána v Drahanovicích, ve které při dopravní nehodě před necelými dvěma roky skončilo jedno z havarovaných aut. Obec se pustila do záchrany téměř 200 let staré sakrální stavby. Rozhodla, že historický objekt přesune dál od frekventované silnice. Stavební firma se v těchto dnech pustila do práce. Hotovo by mělo být do konce srpna.

V Drahanovicích přesouvají téměř 200 let starou kapličku zdemolovanou při dopravní nehodě v září 2020, 26. května 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová