Kdo vyrazí na prázdninový výlet do Drahanovic, rozhodně nebude mít v obci s pěti místními částmi nouzi o zajímavé zážitky. Turisté si tam mohou prohlédnout například Černou věž nebo galerii U Kalicha, která vznikla v bývalém kostele. Místní část Ludéřov zve na prohlídky barokní sýpky a Střížov se může pochlubit unikátní zahradní železnicí.

Černá věž v Drahanovicích | Video: Vránová Magda

Černá věž, pozůstatek gotické tvrze a ojedinělý důkaz stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě, je známou dominantou Drahanovic.

Díky výšce 28 metrů je viditelná už z dálky, neslouží ale jako rozhledna, jak by si někteří lidé mohli myslet. Veřejnosti byla tato památka zpřístupněna v roce 2002.

Z Náměště do Drahanovic se už jezdí po nové cyklostezce

Od té doby nalákala stavba o půdorysu šest krát šest metrů tisíce turistů a spoustu snoubenců. Kromě prohlídek pro veřejnost tam probíhají také svatby, vítání občánků, kulturní a společenské akce pro děti, rodiny i seniory.

Černá věž

– od června do září otevřeno o víkendech od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve středu od 13 do 17 hodin



Galerie U Kalicha

- od června do září otevřeno o víkendech od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a ve středu od 13 do 17 hodin



Barokní sýpka Ludéřov

- otevřeno od května do září každou neděli od 13 do 17 hodin

V budově je turistické informační centrum, výstavka zajímavých archeologických nálezů z obce a okolí a k vidění jsou také dobové předměty každodenní potřeby.

K nejzajímavějším exponátům patří například jízdní řád C. k. privátní místní dráhy z Olomouce do Čelechovic z roku 1883, nákresy nejstarších železničních vagonů, prapor místního čtenářskopěveckého spolku z roku 1903 nebo ženské sváteční šaty z druhé poloviny 19. století.

Z archeologických nálezů pak kolekce nádob, měděné šídlo, plán keltské svatyně u Ludéřova či materiál z mladohradištního pohřebiště z 11. století z lokality u cukrovaru v Drahanovicích.

V suterénu věže se nachází zásobnicová jáma, která obyvatelům sloužila pro uskladnění potravin. Ve třetím nadzemním podlaží se zachoval původní záchod, takzvaný prevét. Je vložený do výklenku zdi u schodiště a velmi často poutá pozornost turistů.

„Nejvyšší patro věže je upraveno na galerii, až do konce září je tam umístěna prodejní výstava malovaného hedvábí. Na Černé věži je zajímavá také dřevěná konstrukce střechy. Jedná se o takzvanou routovou střechu, je ´vyskládaná´ do tvaru osmiúhelníků,“ popsala kastelánka Lucie Lichnovská.

Otázka pro starostu – Tomáše Krönera

Jaké investice v letošním roce v obci plánujete?

Starosta Drahanovic Tomáš KrönerZdroj: Deník/Magda VránováPustili jsme se do rekonstrukce mateřské školy v místní části Ludéřov. Je to budova z roku 1910 a už vyžadovala izolace a zateplení, abychom snížili účty za energie. Modernizujeme také vývařovnu, která slouží pro základní školu i obě naše mateřinky. Připravujeme rovněž výstavbu stokové kanalizace ve Lhotě pod Kosířem, tu ale budeme realizovat až v příštím roce.

Zahrada, hřiště, hostinec

V turistickém informačním centru si malí i velcí návštěvníci určitě vyberou z mnoha druhů tiskovin, pohlednic, suvenýrů, turistických známek, vizitek a magnetek. V prodeji je také nová publikace o obci Drahanovice, různé brožury, keramika nebo skleněné poháry.

Přímo u Černé věže je příjemná zahrada s přírodním kulturním areálem. Návštěvníci si tam po prohlídce věže mohou odpočinout a osvěžit se vodou z moderního pítka.

Slatinice jako turistický tahák: relaxační zahrada, muzea, park, wellness i akce

Po návštěvě Černé věže se turisté obvykle vydají na prohlídku nedaleké galerie U Kalicha, která vznikla v bývalém kostele Českobratrské církve evangelické. Ten pochází z roku 1934 a dlouhá léta chátral. Opravy se dočkal až poté, co jej v roce 2011 odkoupila obec. Galerie byla pro veřejnost otevřena v září 2015.

„Od té doby je tam umístěna stálá expozice o rozhledně na Velkém Kosíři a moravských rozhlednách. Probíhají tam výstavy, koncerty, divadelní představení a nově také talkshow,“ vyjmenovala Lucie Lichnovská.

Okouzlující svět zahradní železnice ve Střížově má opět otevřeno

V sousedství galerie je upravené dětské hřiště a naproti prodejna smíšeného zboží, kde si turisté mohou koupit občerstvení.

Komu vyhládne, ten může zajít na oběd do místního Hostince na Nové, který je otevřený od čtvrtka do neděle.

Zahradní železnice v místní části Střížov

Zdroj: Deník/Daniela TauberováÚchvatnou zahradní železnici, kterou vybudoval místní milovník mašinek a vláčků Karel Váňa ve dvoře svého rodinného domu, si od roku 2002 prohlédly už tisíce návštěvníků. Sjíždějí se sem nejen z širokého okolí, ale i z různých koutů Moravy a Čech. Za sezonu obvykle dorazí okolo pěti tisíc turistů. V květnu a červnu přijíždějí výletníci z mateřských a základních škol, o prázdninách letní tábory a na podzim zájezdy seniorů. Rodiny s dětmi obdivují zahradní železnici po celou návštěvnickou sezonu. Až do konce září je unikátní kolejiště pro veřejnost přístupné vždy během sobot a nedělí pouze v sudých kalendářních týdnech. Otevřeno je od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

V místní části Ludéřov je během nedělí přístupná obnovená barokní sýpka. Ta je pozůstatkem kdysi rozsáhlého opevněného panského dvora ze 14. století.

K vidění je tam stálá expozice historie ludéřovského panského sídla. V přízemí rozlehlého objektu je výstavní místnost a společenská místnost, v dalších patrech pak společenský sál a letní výstavní galerie.

„Celoročně je historická budova využívána ke společenským a kulturním akcím, výstavám, koncertům, besedám, přednáškám, workshopům i svatbám,“ uvedl Karel Váňa ze sdružení U nás, které chátrající barokní sýpku před lety zachránilo a dlouhodobě objekt provozuje.

Barokní sýpku u Olomouce měli zbourat. Nadšenci z ní udělali tento skvost

Drahanovice

- Obec Drahanovice se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny. Z jižní strany pod lesy Velkého Kosíře, který byl vyhlášen přírodním parkem. Ze západní strany je obepínána přírodním parkem Terezské údolí.

- Dosahuje nadmořské výšky 265 metrů nad mořem. Středem vesnice protéká potok Zlatá stružka, jehož prameniště je významným krajinným prvkem. Od Olomouce je vesnice vzdálená asi 14 kilometrů.

- Obec má místní části Drahanovice, Ludéřov, Střížov, Kníničky a Lhota pod Kosířem.

- V Drahanovicích žije přibližně 1 700 obyvatel.

Zajímavosti v blízkém okolí Drahanovic

- přírodní park Velký Kosíř nabízí naučné stezky a rozhlednu

- naučná stezka Terezským údolím

- zámek Náměšť na Hané

- zámek Čechy pod Kosířem

- muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

- muzeum veteránů ve Slatinicích

- Lázně Slatinice