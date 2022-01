„Není to jen zvýšená pracovní neschopnost řidičů kvůli omikronu, ale také nenaplněný stav řidičů v souvislosti s aktuální výlukou tramvají na Masarykově třídě. Na zajištění náhradní autobusové dopravy tam potřebujeme více řidičů. Doufáme, že úpravou jízdních řádů se podaří tuto situaci na nějakou dobu vyřešit. Pokud by nemocnost dál stoupala, budeme na to reagovat dalšími opatřeními,“ informovala mluvčí dopravního podniku.

Cestující musejí počítat s tím, že od pondělí budou tramvaje číslo 3 v pracovních dnech jezdit v intervalu 30 minut místo původních 15 minut.

O víkendech zůstávají jízdní řády u linky číslo 3 stejné jako dosud.

Tramvaje číslo 5 budou v pracovních dnech v době od 4.30 hodin do 23. hodin jezdit ve stávajícím intervalu 30 minut, o sobotách a nedělích se jízdní řád nemění.

U autobusové linky X dojde v pracovních dnech ke změně intervalu v ranní špičce z pěti na šest minut.

V dopoledních hodinách se interval prodlouží na deset minut, odpoledne bude stejný jako dosud a ve večerních hodinách zůstane na 15 minutách.

O víkendech se interval prodlužuje z deseti na patnáct minut a ve večerních hodinách zůstane na 15 minutách.

Jízdní řády ostatních tramvajových i autobusových linek se od pondělí měnit nebudou. Upravené jízdní řády jsou k dispozici na www.dpmo.cz a na jednotlivých zastávkách.