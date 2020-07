Na funkci předsedy představenstva Dopravního podniku města Olomouce rezignoval Jaromír Machálek koncem června, pozici zastával od roku 2016.

„Odstoupil ze závažných rodinných důvodů, ve funkci zůstane do konce července,“ sdělila mluvčí Martina Krčová.

O tom, kdo bude od srpna pověřen řízením DPMO má v úterý 28. července rozhodnout dozorčí rada.

„Bude to některý ze současných členů představenstva společnosti, zatím to není rozhodnuto. Výběrové řízení na nového předsedu představenstva by mělo být vypsáno v září,“ předpokládá předseda dozorčí rady Josef Kaštil.