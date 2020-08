Inscenace vzniká v režii Petra Haška, uměleckého šéfa Malého divadla v Českých Budějovicích.

„V České republice je tento muzikál nesmírně populární a uváděla ho většina velkých divadel. Příběh o lůzrech, kteří se rozhodnou dokázat světu, že na to ještě mají, je divácky vděčný,“ vysvětlil režisér, proč přijal nabídku z Olomouce.

Britská, původně filmová komedie Do naha! vznikla v roce 1997. O pár let později na ni navázal stejnojmenný muzikál na Broadwayi, jehož děj se odehrává v americkém Buffalu. Olomoucký tvůrčí tým v souladu s filmem vrací děj do Anglie. Příběh se odehrává ve zrušené továrně, která se revitalizuje. Zatímco ženy se této změně dokázaly přizpůsobit, muži se hledají.

„Proto jsme se rozhodli zasadit děj do 80. let, kdy v čele Velké Británie stála Margaret Thatcherová a emancipace byla na vzestupu. O přesunu do Británie rozhodl i styl humoru. V inscenaci je řada černohumorných scén,“ popsal Hašek.

Pastva pro dámské oči

Podle uměleckého šéfa činohry Moravského divadla tento muzikál má komediální potenciál a navíc představuje obrovské pole působnosti pro pánskou část souboru.

„Výsledný tvar je vždy pastvou pro oko především pro dámy, které pak berou první řady doslova útokem,“ usmál se Roman Vencl. Naráží na scénář, podle nějž šestice dělníků různého věku a tělesných proporcí přijde jednoho dne o zaměstnání. Finanční krizi se rozhodnou vyřešit striptýzovou show, přičemž sami sebe obsadí do hlavní role.

Koho uvidíte?

Na jevišti olomouckého divadla se objeví například Martin Štolba, jehož postavu Jerryho bude alternovat Radovan Král. Další striptéry ztvární Tomáš Krejčí, Marek Pešl, Jan Ťoupalík nebo Lukáš Červenka, který se však nejprve zdráhá odhalit před publikem.

„Dave je typickým příkladem člověka, který není spokojený s tím, jak vypadá. Proto od začátku nebere nápad se striptýzovým vystoupením jako něco, čeho se chce aktivně zúčastnit,“ prozradil Červenka. Při představě, že může být atraktivní pro svoji ženu, se však jeho postava Dave nakonec nechá zlomit ke zkoušení.

Manželky, partnerky a kamarádky si v muzikálu zahrají a zazpívají Natálie Tichánková, Vendula Nováková, Kristína Jurková nebo Jana Posníková, do pianistky Jeanette se převtělí Vlasta Hartlová. Na přípravě choreografie se podílí slovenský tanečník a performer Martin Talaga.

Premiéra olomoucké inscenace se měla původně konat 20. března. Kvůli celosvětové epidemii musela být o půl roku odložena. (ber)