Už od noci na úterý čerpají hasiči vodu v Brníčku, místní části Uničova, kde se v okolních polích vytvořily rozlehlé laguny. Kolem poledne se situaci dařilo zvládat, pak se ale zase objevil problém s jezem, který byl zavalený naplaveninami a nečistotami.

„Snažíme se co nejvíce ochránit rodinné domy před velkou vodou. Zatím jsou v Brníčku zaplavené ´jen´ sklepy nebo garáže. Domy jsou v obležení vody, chráníme je za pomoci pytlů s pískem. Děláme všechno pro to, aby voda mohla odtékat a škody byly co nejmenší,“ ujistil starosta Radek Vincour.

Na vedení Uničova se v úterý podle něj obrátila rodina ze Šumvaldu, které blesková povodeň poškodila rodinný dům natolik, že musí být stržen.

„Polovina domu jim už bohužel spadla. Rodina s dětmi se teď nemá kam vrátit, požádali nás o pomoc při řešení jejich složité situace. Zatím přebývají na místním internátě. Snažíme se jim pomoci i s dlouhodobým bydlením, aby zase měli potřebné zázemí,“ popsal uničovský starosta.

Pokud by chtěli nějakým způsobem vypomoci také občané, mohou se zapojit do materiální sbírky, o které radnice pravidelně informuje na webových stránkách. Například v úterý se shromažďovaly lopaty, smetáky, gumové stěrky i rukavice.

„To, co se vybere, hned hromadně odvážíme do Šumvaldu a ostatních obcí, aby měli lidé s čím pracovat. Oblečení už není potřeba. Z textilu jsou teď poptávané hlavně ručníky nebo povlečení. Ozývají se také různí sponzoři a nabízejí balenou vodu, nealkoholické nápoje nebo třeba drogerii, což v zaplavených obcích také uvítají,“ dodal Radek Vincour.