Město nějaký čas hledalo vhodnou lokalitu a zvažovalo hned několik variant, například v budovách v Opavské ulici.

„Současná kapacita domova pro seniory, který máme, je osmnáct lůžek. Je vyčerpána. Postačující není nejen pro město, ale celý region Šternbersko potřebuje více těchto pobytových lůžek,“ vysvětlil investici.

V novém zařízení sociálních služeb najde domov pět desítek seniorů, což podle radnice odpovídá dlouhodobé poptávce občanů a praxí dlouhodobě ověřené provozní efektivitě v počtu potřebných pracovníků a velikosti provozního zázemí.

Na pozemcích už jsou v plném proudu zemní práce. Bagry hloubí prostor pro novostavbu s dvoupodlažním uspořádáním, které využije svažitosti tamního terénu.

V částečně zapuštěném suterénu budou podle projektu umístěny obslužné prostory přístupné samostatným vstupem. „O úroveň výše hlavní podlaží umožňuje bezbariérové uspořádání prostor pro klienty s výstupem do zahrady pro každý pokoj,“ přiblížila mluvčí radnice Irena Černocká.

Prosklené dveře z pokoje do zahrady umožní propojení vnitřních společných prostor, které tak mohou zůstat přehledné pro personál a uživatelsky příjemné pro klienty.

„Tato koncepce umožňuje budoucí zvýšení kapacity domu rozšířením o další patro,“ vysvětlila mluvčí.

Celkové náklady na nový domov pro seniory činí 171 milionů korun. Městu se podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši necelých 60 milionů korun.

Hotovo by mělo být do konce listopadu 2024, kdy by se do nového domova mohli začít stěhovat první obyvatelé.