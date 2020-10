Atraktivní domov pro seniory chystají ve Šternberku. Takto má vypadat

Stavbu domova pro seniory chystá radnice ve Šternberku, aby do budoucna mohla poskytnout službu rostoucímu počtu dříve narozených obyvatel. Vzniknout by mohl v časovém horizontu pěti let v rozlehlé zahradě na parcele nacházející se v blízkosti centra a městského parku Tyršovy sady.

Vizualizace domova pro seniory ve Šternberku. Autor: architektonické studio masparti | Foto: masparti