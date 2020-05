„Klientům kontakt s rodinnými příslušníky velmi chybí a možná ještě více chybí možnost setkání rodinným příslušníkům. Máme mnoho telefonátů i e-mailů, že už se konečně chtějí s nimi potkat a moc se na setkání těší,“ popisoval vedoucí sociálního úseku olomouckého Domova seniorů POHODA Chválkovice Lubomír Vraj.

Vláda 10. března v rámci mimořádných opatření proti šíření koronaviru zakázala příbuzným navštěvovat „ohroženou skupinu“ v domovech pro seniory. Některá zařízení v Olomouckém kraji přistoupila k tomuto kroku ještě o týden dříve, na základě vládního doporučení.

Podle v dubnu představeného harmonogramu rozvolňování restrikcí, se senioři měli setkat s blízkými 8. června. Příznivá epidemiologická situace to umožnila o dva týdny dříve.

Setkání přes Skype i přes plot

Klienti domova v olomouckých Chválkovicích, který patří mezi největší v kraji, podle vedoucího sociálního úseku Lubomíra Vraje zvládali odloučení statečně.

„Až nás překvapilo, s jakou trpělivostí a nadhledem vzali tuto mimořádnou situaci,“ chválil obyvatele domova. „Většina klientů to vzala jako nutný fakt, sledovali zprávy a byli v obraze,“ popisoval.

Senioři se vídali „tváří v tvář“ s nejbližšími pouze skrze videohovory na tabletech a chytrých telefonech, výjimečně se uskutečnilo několik setkání přes plot areálu, bez možnosti bližšího kontaktu.

„Využívali jsme Skype, WhatsApp. Kontaktů bylo hodně. Většina klientů si nastavila nějakou komunikační strategii s rodinou, byli ve spojení,“ uvedl Lubomír Vraj. Klienty a zaměstnance domova přišli povzbudit například umělci z Moravského divadla Olomouc.

Domov zprostředkovával předání balíčku pro klienta, který převzal vrátný, balíček vydezinfikoval a po 24 hodinách jej zaměstnanci předali adresátovi.

„Bylo zajímavé sledovat, jak se měnila skladba věcí. Zpočátku zřejmě měli příbuzní pocit, že klienti málem trpí hlady, tak nosili spousty potravin. Postupně ale začalo přibývat věcí, které měly klienta hlavně potěšit, například kytičky,“ líčil Vraj.

Sestřičky: pět "dvanáctek" po sobě

Náročné byly uplynulé skoro tři měsíce i pro zaměstnance. Zejména sestřičky. Aby domov minimalizoval riziko přenosu nákazy, pracovaly v pětidenních cyklech – pět „dvanáctek“ po sobě.

„To je extrémně únavné. Odvedly mimořádnou práci a zaslouží si velké poděkování. Všichni se těšíme, až se přejde na normální režim a střídání směn,“ uvedl Lubomír Vraj.

Roušky, dezinfekce a setkání raději venku

Návštěvy, které domov obnoví v pondělí v 9.00, budou v první fázi časově omezené.

„Návštěva musí vyplnit dotazník, bude jí změřena teplota. Budeme preferovat návštěvy venku, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními klienty. Máme velký a krásný areál, kde si spolu mohou posedět a popovídat,“ doporučil.

„Hosté musejí mít na obličeji roušku po celou dobu návštěvy a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce,“ dodal.

Omezení návštěvy na 30 minut

Omezení návštěv zatím budou platit i v dalších domovech pro seniory v Olomouckém kraji.

Například Dům pro seniory Uničov omezil dobu návštěvy na 30 minut a doporučil, aby přicházeli pouze dospělí, a to maximálně dvě osoby.

„Abychom ochránili naše klienty, lidé se nám zde nekumulovali, přistoupili jsme k časovému omezení. Reakce jsou takové, že to příbuzní chápou. O to více lidí se tady může během odpoledne prostřídat. Nemáme zase tolik prostor, ve kterých by se mohly návštěvy s klienty potkávat,“ vysvětlovala ředitelka Monika Glatterová.

„Doufáme, že tato opatření nebudou muset trvat dlouho. Pro počátek rozvolnění jsme se rozhodli, že budeme raději více obezřetní,“ dodala.

Návštěvy ve venkovních prostorách preferuje i Domov pro seniory Červenka, kam mohou přijít blízcí za klientem odpoledne od 13.30 do 16.30.

Na pokoji mohou být s klientem pouze dvě osoby a pobýt smí 30 minut. I zde musejí blízcí vyplnit dotazník, vydezinfikovat ruce a nasadit roušku. Bude jim rovněž změřena teplota.