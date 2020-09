„Rozhodnutí padlo v roce 2014, kdy tehdejší zastupitelstvo rozhodlo řešit havarijní stav stávajícího ubytování pro seniory v bývalém domě s pečovatelskou službou. Nebylo možné řešit rekonstrukci postupně a za provozu s ohledem na nájemníky, které bychom museli někam přestěhovat,“ ohlédl se starosta Lutína Jakub Chrást.

Obec si vyhlédla objekt někdejší ubytovny pro svobodné úředníky, kterou nechali postavit Sigmundové pro své zaměstnance.

Studie a projekt na přestavbu budovy byly na stole v roce 2015. Obec nato dvakrát bezúspěšně žádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Potřetí byla vyslyšena a na komunitní dům pro seniory za 50 milionů korun získala 12,8 milionu.

„Zbytek jsme našetřili. Byla to dlouhodobá priorita. V zastupitelstvu na tom panovala jednota. Všech patnáct zastupitelů bylo pro realizaci tohoto projektu,“ připomněl starosta Chrást, jenž je ve funkci od roku 2018.

Zůstaly jen obvodové zdi

Stavba komunitního domu pro seniory trvala přesně rok. Z původní ubytovny podniku Sigma zůstaly obvodové zdi.

Z dvoupodlažní budovy vznikla čtyřpodlažní, ve které je celkem 22 jednopokojových bytů o výměře od 33 do 44 metrů čtverečních.

„Použili jsme kvalitní materiály a vše projektovali s ohledem na to, že v domě bude žít nejstarší generace,“ popisoval Chrást. „Byty jsme nechali vybavit kuchyňskými linkami se všemi spotřebiči,“ dodal.

Podmínka: nevlastnit byt či dům

Součástí domu je prostorná společenská místnost, kde obec pomůže organizovat různé společenské aktivity pro nájemníky.

„Nejedná se o dům s pečovatelskou službou, budoucí obyvatelé jsou soběstační. Počítáme však s tím, že pečovatelky budou dojíždět,“ dodal Chrást.

Nájemníky obec přestěhuje do nového počátkem listopadu.

„Půjde pouze o obyvatele stávajícího domova pro seniory,“ upřesnil s tím, že podmínkou získání nájemní smlouvy je, že zájemce nevlastní byt či dům.

Nájem za největší byt v komunitním domě podle starosty nepřesáhne 6,5 tisíce korun.

Obec do budoucna uvažuje o vybudování domova s pečovatelskou službou ve stávajícím objektu, odkud se budou nájemníci stěhovat do komunitního domu.

„V příštím roce budeme rozhodovat, co s tímto objektem dále. Obec stárne, takže do budoucna to bude potřeba,“ dodal starosta.

Výstavba v kraji: kolísavý průběh

V roce 2008 žilo v Lutíně 409 obyvatel ve věku nad 65 let. V 2014 jich bylo už 514. Věkový průměr mužů je nyní 48 a žen 49,7 let. Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji byl počátkem roku 2019 42,8 let – čtvrtý nejvyšší v České republice. Za 50 let podle statistiků přesáhne 48 let a bude třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji.

V posledních třech letech přitom nebyl v domovech – penzionech a domovech pro seniory v celém Olomouckém kraji dokončen žádný byt.

„V roce 2017 bylo v těchto stavbách na území Olomouckého kraje zahájeno 25 bytů, v roce 2018 žádný byt a v roce 2019 bylo zahájeno 50 bytů,“ sdělil Deníku Jiří Frelich z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

„Obecně bych řekl, že počet dokončených bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory má v Olomouckém kraji v dlouhodobém pohledu kolísavý průběh,“ hodnotil trend této výstavby.